¿Comer papas fritas causa depresión? Esto encontró un estudio

En la alimentación diaria, tenemos alimentos preferidos, esos a los que no nos podemos resistir y, como es de esperarse, en esa lista brillan por su ausencia las frutas y las verduras.

Por el contrario, aquellos que contienen azúcar, grasas y son los más procesados, hacen parte del menú diario de varias personas y justo ahí, en el sabor y el cantidad radica su encanto.

¿Qué tienen las papas fritas?

Un equipo de investigación en Hangzhou, China, que estudian la nutrición, dieron a conocer un informe en el que explicaron la relación de las papas con la depresión. Según el estudio, consumir comida frita con frecuencia — especialmente papas fritas— “se relaciona a personas con un 12 % más de riesgo de ansiedad y un 7 % más de riesgo de depresión, en comparación con aquellos que no comen alimentos fritos”.

Los resultados dejaron en evidencia “la importancia de reducir el consumo de alimentos fritos para la salud mental”, según el artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las papas fritas para muchos son uno de los platos más ricos sin embargo, al parecer perjudican la salud más de lo que parece. Fotografía por: GettyImages

El estudio evaluó a 140.728 personas durante 11,3 años y luego de que los pacientes con depresión fueron excluidos se dieron cuenta que “un total de 8.294 casos de ansiedad y 12.735 casos de depresión entre aquellos que consumieron comida frita, mientras que específicamente las papas fritas tuvieron un aumento del 2% en el riesgo de depresión sobre la carne blanca frita”, destacó CNN.

En un correo electrónico el Dr. David Katz, especialista en medicina del estilo de vida y quien no participó en el estudio aseguró que “el componente humano de este estudio puede indicar exactamente lo que pretende: que una mayor ingesta de alimentos fritos aumenta el riesgo de ansiedad/depresión”.

“Sin embargo, también podría tratarse de un fenómeno en la otra dirección: las personas con ansiedad/depresión recurren a ‘comida reconfortante’ cada vez más seguido para obtener algo parecido a un alivio”, agregó Katz, fundador de True Health Initiative.

Por su parte, Willett, profesor de epidemiología y nutrición en Harvard T.H. Chan School of Public Health, aseguró que “los efectos en la salud de los alimentos fritos dependerán en gran medida de qué alimento se fríe y qué tipo de grasa se usa para freír”.

Igualmente, agregó por correo electrónico al medio estadounidense que: “Las papas son una preocupación por los posibles efectos en el estado de ánimo porque pueden causar grandes aumentos en el nivel de azúcar en la sangre y luego respuestas hormonales a estos aumentos. Sin embargo, estos aumentos son en parte mitigados por la grasa, que sería proporcionada por la grasa de freír”.