15 cosas que consumen energía en tu casa y no te dejan ahorrar

Desconecta todo lo que no uses: Cargadores, televisores, electrodomésticos, etc. Todo lo que no uses constantemente, desconéctalo, ya qué estos en su modo de espera igual siguen consumiendo energía para poder cumplir sus funciones.

Apaga los dispositivos con regularidad: Si mantienes encendidos tus dispositivos como computadores, televisores, o demás aparatos inteligentes y no los usas, no esperes que puedas ahorrar. Así no los uses y en una o dos horas los vuelvas a usar, apágalos, no los mantengas prendidos en un periodo en el cual no los uses. Esto también es un beneficio para tus dispositivos al no recalentarse constantemente con su uso.