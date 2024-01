¿Cómo crear el hábito de la lectura sin morir en el intento?

“Un libro es un sueño que usted tiene en sus manos”, dijo Neil Gaiman, el escritor que es conocido por su novela Dioses americanos. George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, sostiene que “un lector vive mil vidas antes de morir. La persona que nunca lee vive solamente una”.

Mario Mendoza, por su parte, considera que “leer es ya en sí mismo un acto de desobediencia frente a las políticas de la productividad capitalista. Y, por encima de todo, leer es una fuerza que significa emancipación, resistencia y resiliencia. No deseamos igual, no soñamos igual, no anhelamos lo mismo”.

Crear el hábito de la lectura no solo es beneficioso para la mente, sino que también puede convertirse en una fuente constante de placer y descubrimiento. Con paciencia y compromiso, la lectura puede transformarse en un compañero constante que enriquecerá tu vida de maneras inimaginables.

Aquí tienes varios consejos para ayudarte a desarrollar hábitos positivos y construir el camino hacia una vida más productiva y saludable.

Establece un tiempo y espacio específico

Crear una rutina diaria dedicada a la lectura es fundamental. Escoge un momento del día en el que puedas disfrutar de unos minutos de tranquilidad, ya sea por la mañana, en la tarde o antes de dormir. Además, designa un lugar cómodo y libre de distracciones donde puedas sumergirte en tu lectura.

Comenzar con libros de interés personal

El primer paso hacia la creación del hábito de lectura es encontrar libros que realmente te interesen. Ya sea ficción o no ficción, la clave está en elegir temas que despierten tu curiosidad y te motiven a continuar leyendo. Iniciar con libros cortos o de géneros que te apasionen facilitará el proceso.

Las metas realistas

Fijar metas alcanzables te ayudará a mantenerte enfocado y evitar la sensación de abrumo. Comienza con un objetivo modesto, como leer 15 minutos al día, y ve incrementando gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo. La consistencia es más importante que la cantidad de tiempo dedicado.

Hacer de la lectura una experiencia placentera

Crea un ambiente agradable para tu lectura. Acompaña tu momento con una taza de té, enciende una vela aromática o elige una música suave de fondo. Asociar la lectura con sensaciones placenteras hará que sea más probable que lo integres en tu rutina diaria.

Integra la lectura en momentos de espera

Aprovecha los momentos de espera para sumergirte en un libro. Lleva contigo siempre un libro o utiliza dispositivos electrónicos para leer en pequeños intervalos de tiempo, como mientras esperas el autobús o haces fila en el supermercado.

Participar en clubes de lectura o grupos literarios

Unirse a un club de lectura o participar en grupos literarios te brinda la oportunidad de compartir tus experiencias de lectura, descubrir nuevas perspectivas y mantener la motivación. La interacción social alrededor de la lectura puede hacer que este hábito sea aún más enriquecedor.

Variar los géneros y autores

Explora diferentes géneros y autores para evitar la monotonía. La diversidad en tus elecciones literarias ampliará tus horizontes y te permitirá descubrir nuevas pasiones. Mantén tu lista de lecturas variada y emocionante.