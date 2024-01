Esclerosis múltiple: el drama de Haydée Ramírez durante Padres e Hijos

Haydée Ramírez es el rostro femenino de la época en que Padres e hijos entretenía de lunes a viernes a los colombianos. Junto a Luis Fernando Motoa, la vallecaucana ocupa un lugar especial en la televisión nacional.

Haber sido durante tantos años la protagonista de Padres e hijos le garantiza un lugar en la historia del entretenimiento de nuestro país. Por su popularidad es que Ramírez nunca perderá vigencia.

Justamente recordando lo que vivía en las grabaciones de la serie, salió a la luz un episodio angustiante. Según la protagonista de esta historia, un día presentó un desafío cognitivo. “Yo no podía hablar. Mi memoria a corto plazo era cero. Me acuerdo en el set que me decían: ‘No, puedes decir ese parlamento completo’, porque yo no lo recordaba”, confesó Haydée al programa La red, de Caracol Televisión.

‘Padres e hijos’: reviven el primer intro que tuvo la serie, hace 30 años Fotografía por: Archivo Particular

“No era posible volverlo a repetir y cuando lo iba a repetir no me salía fluido sino que era como hablando en cámara lenta. Era muy raro”, reveló en la entrevista.

Por supuesto, la actriz tomó cartas en el asunto. Fue a ver un médico pensando que tenía una patología leve. La sorpresa fue mayúscula cuando empezaron los hallazgos: “Fui primero al oftalmólogo, me remitió al neurólogo y el neurólogo me hizo exámenes de profundidad de ojo, me hizo una cantidad de exámenes que lo llevaron a ese diagnóstico. No tenía ni idea de lo que era la esclerosis múltiple, empecé a leer, averiguar y, en la medida en que leía y aprendía, pues realmente el susto era mayor. Entonces me implicó tratarme seriamente y me mandaron un medicamento que en ese momento se llamaba interferón”.

Esto dijo sobre la medicina que le recetaron: “decidí primero que no iba a vivir en función de que estaba enferma y, segundo, que iba a suspender todo lo que tuviera que ver con consumir aspartame. Entonces decidí que no iba a tomar el interferón y así pasó la crisis que duró como un mes”, aseguró.

El reto tuvo un final feliz, Haydée Ramírez sobrevivió para contarlo: “Con gran sorpresa vimos que la lesión se había sanado. Entonces digamos que fue un episodio que lo manejé y lo viví de esa manera. Mi médico en ese momento la comparó los dos TAC y me dijo: ‘La lesión desapareció’”.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por la inflamación y la destrucción de la mielina, una capa protectora que rodea las fibras nerviosas. Esta pérdida de mielina interfiere con la comunicación eficiente entre el cerebro y el resto del cuerpo, dando lugar a una variedad de síntomas impredecibles y a menudo incapacitantes.

Sus síntomas

Los síntomas pueden variar ampliamente entre los afectados, ya que la enfermedad puede afectar cualquier área del sistema nervioso central. Algunos de los síntomas más comunes incluyen fatiga extrema, problemas de equilibrio y coordinación, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento, debilidad muscular y dificultades cognitivas. La naturaleza impredecible de la EM a menudo presenta desafíos únicos para quienes la padecen y para sus seres queridos.

Tipos de esclerosis múltiple

Existen varios tipos y cada uno tiene sus propias características distintivas. La forma más común es la esclerosis múltiple recidivante-remitente (EMRR), donde los síntomas aparecen y desaparecen en episodios. Otras formas incluyen la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), que implica una progresión constante de los síntomas, y la esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP), que comienza como EMRR y luego evoluciona hacia una progresión constante.

¿Y el tratamiento?

El diagnóstico de la esclerosis múltiple puede ser un proceso desafiante, ya que no hay una prueba única definitiva. Los médicos a menudo utilizan una combinación de pruebas de imágenes, análisis de líquido cefalorraquídeo y evaluación de los síntomas para llegar a un diagnóstico preciso. Una vez diagnosticada, el tratamiento puede incluir medicamentos inmunomoduladores, terapias físicas y ocupacionales, así como enfoques para gestionar los síntomas específicos de cada individuo.