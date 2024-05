¿La estevia me sube el azúcar?

La estevia se considera segura para la mayoría de las personas, incluidas aquellas con diabetes o niveles altos de azúcar en la sangre. A diferencia del azúcar común, no afecta significativamente los niveles de azúcar en la sangre, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes necesitan controlar su glucosa.

La estevia no ayuda a adelgazar. Así lo afirma Francesco Branca, Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS: “La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados. Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”, agregó.

¿La estevia sube el azúcar?

Al ser un edulcorante sin calorías, la Stevia puede ayudar a satisfacer el deseo de dulzura sin aumentar los niveles de azúcar en la sangre.

Es importante tener en cuenta que, aunque la estevia no eleva los niveles de azúcar en la sangre, los alimentos y bebidas que la contienen pueden contener otros ingredientes que podrían afectar los niveles de azúcar. Por eso es crucial leer las etiquetas de los productos y tener en cuenta la composición total de los alimentos y bebidas que consumes.

Como siempre, es recomendable consultar con un profesional de la salud, como un médico o un dietista, antes de realizar cambios significativos en tu dieta, especialmente si estás tratando de controlar una condición médica como la diabetes o los niveles altos de azúcar en la sangre. Ellos podrán ofrecerte recomendaciones personalizadas y asesoramiento sobre el consumo de estevia y otros edulcorantes en tu dieta.

Beneficios de usar la estevia:

Bajo en calorías: La estevia es un edulcorante natural que no contiene calorías, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir su ingesta calórica o controlar su peso. Sin impacto en los niveles de azúcar en la sangre: A diferencia del azúcar común, no eleva los niveles de azúcar en la sangre, lo que la hace segura para personas con diabetes o que buscan controlar su glucosa. Edulcorante natural: La estevia se extrae de la planta Stevia rebaudiana, lo que la convierte en una alternativa natural al azúcar refinado y a otros edulcorantes artificiales. Potencialmente beneficioso para la salud: Algunos estudios sugieren que la estevia podría tener efectos beneficiosos para la salud, como la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar la presión arterial. Versatilidad: está disponible en varias formas, incluyendo líquida, en polvo y en tabletas, lo que la hace fácil de usar en una variedad de recetas y bebidas.

Consecuencias de usar la estevia: