María Elvira Arango y su podcast Qué locura, de lo que no se habla. Descúbrelo

María Elvira Arango, directora de Los Informantes, acaba de lanzar Qué locura, de lo que no se habla, un podcast con historias de personas que han padecido trastornos mentales. En esta entrevista, la reconocida periodista comparte detalles de estos ocho testimonios valientes y reveladores.

Lee en Cromos: Robos a restaurantes: ¿cómo mantener la calma cuando te apuntan con un arma?

¿Qué se va a encontrar el lector de Cromos escuchará en Qué locura, de lo que no se habla?

Es un podcast con muy buenas historias, realmente buscamos unos testimonios que reflejaran lo que se siente en la lucha, la angustia y también la ilusión. Todos procuran encontrar la forma de vivir lo más funcional posible y vivir felices. Son enfermedades muy difíciles, son enfermedades familiares porque, además de afectar al paciente, impacta a todo el que está alrededor.

¿Qué tiene distinto a otros que también abordan la salud mental?

Los ocho testimonios están llenos de valor y les tengo una gratitud inmensa. Los personajes que cuentan sus dolores son importantes para la sociedad. El que las escuche va a ahondar en la historia de ocho enfermedades con su propio doliente. Dani Hoyos su uso que habla de abulia, Carlos Sarria del trastorno obsesivo compulsivo, Manuel Teodoro y el alcoholismo, María José Jiménez de la anorexia, Samuel Mariño del matoneo, Gonzalo Valderrama del trastorno bipolar y Germán izquierdo de dos condiciones.

¿Colombia está preparada para hablar de la salud mental?

Todavía somos un país que juzga, que tiene prejuicios con el tema de la salud mental y mucha ignorancia. Hay personas que ni siquiera están diagnosticadas y por dentro saben que hay algo, se pasan sus vidas sin saber cuál es el diagnóstico. Lo que demuestran estos testimonios es que hay gente que los pueden asesorar para encontrar un camino de sanación o de entendimiento.

¿Cómo te sentiste haciendo podcast?

La experiencia que tiene la no ficción en podcast es única, detrás de esta idea hay un equipo muy profesional, con Miguel Reyes a la cabeza, el editor Pablo Restrepo y el mismo Germán Izquierdo, que fue nuestro guionista. Está todo el equipo de Bumbox, de Blu Radio, que nos apoyó desde el principio. Este es un podcast impulsado por la Fundación Santo Domingo y Porque quiero estar bien, por el formato este programa en su primera temporada funciona las 24 horas al día 24 los siete días de la semana.

Te puede interesar: Ataque de ansiedad: ¿cómo desde la adversidad se puede lograr una transformación?

¿El periodismo está en deuda con el cubrimiento de temas relacionados con la salud mental?

A nosotros nos falta más acercarlo, lo que se ha hecho es poco y todo lo que se haga es poco también. Debería ser un tema principal de la agenda nacional, un tema de salud pública, somos un país tan adolorido, hemos pasado tantas guerras, hemos vivido tantas violencias y eso se traduce en desafíos mentales y no estamos atendiendo el problema mental como deberíamos, entonces esta es una buena manera de empezar. Hay que visibilizar el camino y el trabajo de tantos especialistas y de tantos médicos que están al servicio de ver cómo hacemos para mejorarnos.

¿Tienes un capítulo que te haya impactado de un modo particular?

Es como cuando preguntan cuál es el hijo favorito. Te voy a decir por qué no siempre hay uno: cada enfermedad es distinta y cuando la grabamos, la verdad que en cada entrevista lloré, se me aguaron los ojos con todas, me sentí muy cerca de los personajes. Me emocionó mucho un soprano, que canta como los ángeles, y escuchar un hombre tan sensible con ese talento tan inmenso que haya sufrido matoneo de semejante forma…

¿Habrá segunda temporada?

La primera temporada ahí está para que la descarguen, la pueden oír en todas las plataformas de audio, ojalá muy pronto tengamos una segunda, hay un montón de enfermedades mentales, ahora que salía de conversar con alguien me dijo “por favor, mi mamá tiene Alzheimer, me encantaría poder escuchar algo sobre este tema”. A cada rato alguien que lo ayude a difundir una realidad, entonces tenemos mucho trabajo por delante, ojalá vengan más temporadas, las necesitamos en Colombia.

Si quieres escuchar las ocho historias de Qué locura, de lo que no se habla, haz clic aquí.