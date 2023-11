¿Personas con sobrepeso, fueron diagnosticados con diabetes? Expertos lo aclaran

El próximo 14 de noviembre se conmemora el Día mundial de la diabetes, una oportunidad para generar conciencia acerca del impacto de esta enfermedad en la salud.

Según la Federación Internacional de la Diabetes, actualmente, hay más de 537 millones de personas entre los 20 y 79 años que padecen de esta patología en el mundo, y se estima que esta cifra aumente en 2045 a 784 millones de personas; este incremento está ligado a factores determinantes como el envejecimiento de la población, la nutrición, el sobrepeso y la predisposición genética.

Sobrepeso y su relación con la diabetes

Según la Organización Mundial de la Salud la diabetes es una enfermedad que se origina cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina, es una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre y aporta la energía necesaria para vivir. Al no llegar a las células para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales para el organismo.

“La Diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener niveles de glucosa elevada en la sangre. Esta enfermedad se puede prevenir con ejercicio regular, alimentación saludable y manteniendo el peso corporal. Factores determinantes, porque en promedio 8 de cada 10 personas que sufren de sobrepeso padecen diabetes y con el pasar de los años pueden desarrollar enfermedades del corazón, derrames cerebrales o enfermedades renales, debido a la alta concentración de glucosa en la sangre”, indico el Dr. Miguel Omeara, endocrinólogo de Compensar EPS.

Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional del ICBF, en Colombia el 25 % de los niños tiene sobre peso, lo cual indicaría que, si se mantienen las proporciones estadísticas, el 80 % de esos menores tendrán diabetes.

Según la Federación Internacional de la Diabetes, 1 de cada 10 personas en el mundo vive con diabetes. Fotografía por: Cortesía

Si bien la incidencia de esta en enfermedad en menores de edad es baja, sí puede ser un factor desencadenante en si no es controlada de manera adecuada.

“El sobrepeso u obesidad, hace que el cuerpo necesite producir más insulina para llevar la glucosa a las células y el páncreas, por lo tanto; debido a este esfuerzo, el páncreas se va cansando y reduce su capacidad de producir de insulina. Hacer un control efectivo de la obesidad en nuestros niños y orientarlos a tener hábitos saludables, reducirá la cantidad de personas con diabetes en el futuro”, agregó.

¿Cómo controlar la obesidad en niños?

Según la Federación Internacional de la Diabetes el 80% de las personas con esta enfermedad son diagnosticadas, el 20 % restante no logra identificarse y tratarse. Para reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad es indispensable aprender a controlar la obesidad desde edades tempranas.

“Promover los hábitos alimenticios saludables rica en proteínas y vegetales, reduciendo las bebidas azucaradas y los excesos de sodio; promover la actividad física por lo menos de 30 minutos al día, tener en familia mecanismos conjuntos para controlar el peso y tener prácticas comunes en casa que permitan aprender entre todos sobre salud nutricional, siguiendo siempre las indicaciones de los profesionales de la salud”, confirmó el Dr. Miguel Omeara.

Es importante mencionar que la obesidad infantil es una afección de salud grave que afecta a niños y adolescentes. Es particularmente problemática porque el sobrepeso, a menudo, genera que el niño comience a padecer problemas de salud que antes se consideraban problemas de adultos.