Que no le pase como a Alejandro Estrada: 5 tips para afrontar una infidelidad

Alejandro Estrada protagonizó uno de los momentos más tensos en La Casa de los Famosos Colombia 2024 luego de que de manera sorpresiva decidiera enfrentar cara a cara a su esposa, Nataly Umaña, y en plena transmisión, decidiera pedirle el divorcio luego de que la actriz tuviera un amorío con Miguel Melfi, otro de los participantes en el programa.

El actor le comentó a su esposa que estaba siguiendo de cerca el reality; sin embargo, tomó la decisión de apartarse de la pantalla en la última semana debido a la situación que estaba pasando entre ella y el músico panameño, Miguel Melfi. Aseguró que una de las grandes sorpresas que se llevó fue que la actriz comentara que la relación entre ellos estaba mal. “Se pudo hablar en privado antes o después”, afirmó el actor durante su visita a la Casa de los Famosos.

“Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado (...) Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”, comentó Estrada que le devolvió el anillo a Umaña.

