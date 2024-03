Nataly Umaña y Alejandro Estrada: mira las fotos de su boda paradisiaca

Nataly Umaña y Alejandro Estrada son tendencia por su supuesta separación. Lo que ha sucedido en La casa de los famosos ha cambiado los planes de la pareja, al punto de convertirse en tema de agenda nacional.

La actriz Nataly Umaña y el actor Alejandro Estrada eran reconocidos por la estabilidad de su relación. Desde que empezaron a salir juntos hasta que inició La casa de los famosos, siempre dieron muestras de estabilidad.

Su matrimonio era un ejemplo a seguir, de esos que rompen estereotipos relacionados con que “dos estrellas que brillan no pueden estar juntas”.

Pero la estabilidad se empezó a demoronar por lo que está ocurriendo en el reality. La gota que rebasó la gota entre los dos cayó este domingo, cuando estrada ingresó a la casa que alberga a los famosos de las redes y la televisión colombiana.

“Hola Nataly, bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida. ante los ojos de toda Colombia [...], te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación”, fue el mensaje con el que Alejandro inició su discurso de terminación del vínculo marital. “Te he visto todas las noches, he visto todo el reality [...], pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que dijeras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se podía hablar después”, indicó.

La cosa no terminó ahí. Alejandro Estrada le dijo lo siguiente frente a las cámaras: “Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida [...]. Lo que vengo a hacer hoy, precisamente, es un voto de confianza en ti y en mí [...]. Sentí que te merecías un excelente hombre, tú escogiste. Gracias por todo, sé muy feliz. Ojalá que esto cumpla con todas tus benditas expectativas”.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada: fotos de su matrimonio

Pero no todo son tinieblas. Nataly y Alejandro vivieron momentos únicos como pareja.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron en la playa Fotografía por: @bodastv @multimedia_productora.

Desde su llegada al reality, Nataly se ha destacado por su cercanía con el panameño Miguel Melfi. Lo anterior ha generando todo tipo de comentarios en redes sociales, sobre todo, al conocerse que la actriz es casada.

Sobre la relación con su pareja Alejandro Estrada, Nataly Umaña ha dicho: “Últimamente no lo hago feliz, ni él. Eran peleas por bobadas, por ejemplo, mi psicorigidéz y el pobre pues, y eso para mí era un problemón y viceversa, el man con un montón de trabajo en su cabeza entonces ya no había tiempo para reírnos y yo extraño mucho eso”. Lo anterior ha aumentado los rumores de crisis en la familia Estrada Umaña.

¿Alejandro Estrada y Nataly Umaña seguirán? El tiempo lo dirá.

