Ruptura amorosa: ¿Qué debo hacer antes de iniciar una nueva relación

Esto no significa que un duelo sea sinónimo de sufrimiento, pero si de dolor y tristeza, si la relación fue importante.

Puedes leer: Tipos de relaciones tóxicas y cómo evitarlas

Estos cinco signos zodiacales le han roto el corazón a más de uno. ¿Eres uno de ellos? Fotografía por: Pexels

El duelo de una relación de pareja permite aceptar, entender y aprender, lo cual es fundamental para construir una nueva relación de forma sana.

Sanar y reconstruirse emocionalmente después de terminar una relación es fundamental para seguir, es lo que de forma metafórica significa vaciar la taza y limpiarla antes de servir un nuevo café.

Sonia Margarita Leal Cruz, psicóloga y especialista en resolución de conflictos, en entrevista con la Revista Cromos no contó cómo poder superar una ruptura para continuar nuestra vida y seguir adelante con otra relación.

Puedes leer: Seis razones para entender por qué las relaciones de antes son las mismas de ahora

¿Cómo manejar una ruptura de una relación de largos años?

Las relaciones largas dejan huellas profundas que es necesario empezar a descifrar ya que en ocasiones no hay conciencia de los efectos que una relación pudo tener en nosotros.

Las personas construyen el amor desde sus propias experiencias personales y éstas no siempre han sido positivas. Una relación puede dejar problemas de autoestima, de seguridad, abandono de sus relaciones cercanas (amigos, familia), miedo a la soledad.

Pero también puede dejar dolor profundo por la pérdida y miedo de sentir que no logrará encontrar nuevamente otra persona.

Puedes leer: Relación de pareja: descubre si te están haciendo ‘breadcrumbing’

Lo anterior significa que es bueno trabajar en lo personal, emocional y psicológico a través de procesos terapéuticos, lecturas, meditación. Por otro lado también es bueno darse un tiempo para pensar, disfrutar de la relación consigo mismo, reconstruir amistades y reconocer la vida sin ese otro que por tanto tiempo nos acompañó.

¿Es muy pronto comenzar una relación al poco tiempo de terminar una relación?

No existe una medida de tiempo para empezar una nueva relación, lo que sí es importante es que no caigamos en la trampa de pensar que una nueva relación sana el dolor de la anterior, ya que eso no es responsable emocionalmente ni con el otro ni con uno mismo.

Enfrentar el dolor es positivo, hay que entenderlo y gestionarlo. Solo cuando la relación pasada no duela y se pueda hablar y pensar en ella con tranquilidad, entendiendo lo que pasó, estaremos preparados para una nueva aventura en el amor.

¿Cuánto tiempo debe pasar?

Seguramente para cada persona es distinto y cada uno debe entender el momento en que se siente preparado.

¿Qué debo hacer para que esta nueva relación funcione?

Si la relación anterior no fue buena y ha logrado encontrar un patrón de comportamiento en sus relaciones amorosas, la terapia es una excelente alternativa para que rompa con las creencias limitantes que están definiendo sus relaciones.

Si esto no se hace consciente, con toda seguridad volverá a repetir sus historia una y otra vez con diferentes personas y situaciones, pero con los mismos patrones que son finalmente sus esquemas de pensamiento inconscientes aprendidos desde la infancia.

¿Cómo olvidar mi relación pasada?

Las relaciones y las personas nunca se olvidan ya que la memoria emocional no es posible borrarla, por tanto el indicador está basado en el dolor que se siente con el recuerdo, de esta forma recordar la relación pasada con un halo de tranquilidad permite entender que la pérdida ha sido superada.