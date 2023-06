Tiktoker revela truco para planchar tu ropa solo con una pequeña olla de agua

Si no tienes plancha, luz o electricidad y necesitas planchar una prenda rápidamente, no temas, este lifehack es para ti. Según la tiktoker @valbarrales, que se ha hecho famosa por sus tips de “señora joven”, puedes planchar cualquier prenda si tienes una ollita pequeña.

Exactamente donde calientas tu agua para el café o té, puedes calentar un poco de agua, muy poco, no llenarla para evitar riesgos de quemaduras. Además, para ir a trabajar tu ropa necesita estar bien planchada y es posible que necesites un plan B alguna vez, así que para esto, tenemos este truco de esta famosa de TikTok que te sacará de aprietos.

¿Cómo planchar una prenda con una olla de agua?

Limpia perfectamente la base de la olla de agua, verifica que no tengas manchas para evitar accidentes y haya manchado con la rejilla donde estuvo reposando, para que no ensucie tu ropa y entonces tengas que volver a lavarla antes de planchar. Pon a calentar muy poca agua durante unos 10 minutos, como lo muestra la TikToker y no tienes que esperar a que hierva pero sí a que esté caliente y salga vapor.

Si la pasas sobre tu ropa y prefieres poner un paño encima por evitar accidentes, también está bien. En todo caso, la prenda quedará bien planchada y es un truco útil para cuando no tenemos plancha, luz y tenemos que salir de apuros. Recuerda tener mucho cuidado con el exceso de agua o con ensuciar la ropa accidentalmente.

¿Qué tipo de olla usar para planchar una prenda?

Te recomendamos que la olla de agua pequeña con agarradera larga o mango. Esto va a prevenir los accidentes que ya mencionamos anteriormente. Úsalo en especial en telas de algodón que son fáciles de desarrugar y recuerda usar un trapito en las que tienen detalles delicados o son prendas muy finas.

