“Todos podemos sanar eso que creíamos imposible”: Juliana Acosta

Juliana Acosta es psicóloga especialista en sanar trauma y terapia EMDR. Cuenta que siempre quiso ser terapeuta, pero que la primera experiencia que tuvo en una comisaría familiar fue tan dolorosa que decidió probar otros caminos en áreas como la psicología organizacional y educativa.

Te puede interesar: Andrea Vergara: La terapeuta de duelo que facilita el proceso de morir

Sin embargo, luego de cuatro años, entendió que su camino era tratar pacientes. Con una maestría en España en terapia familiar y de pareja se reconectó con la psicología clínica: “Siempre me ha encantado el hecho de pensar que uno puede generar esperanza en quienes la han perdido. Soy una apasionada por mi trabajo”.

Cromos: ¿En qué consiste la terapia EMDR?

Juliana Acosta: La terapia EMDR es una terapia que ayuda a que el cerebro pueda procesar, masticar o digerir las experiencias difíciles que hemos tenido en la vida y que no hemos sido capaces de ¨superar¨. Es una terapia que tiene evidencia científica y que funciona utilizando el mecanismo natural que tiene el cerebro para procesar la información, por eso es tan efectiva. Eso que al acordarnos todavía nos duele, puede dejar de dolernos.

C: ¿Para qué tipo de traumas y dolores es ideal esta terapia?

J.A.: Esta terapia al principio se consideraba solo útil para el estrés postraumatico, pero hoy en dia hemos visto como todos tenemos traumas. Unos más grandes que otros, lo importante es entender que los traumas no son solo las catástrofes naturales, los abusos o los accidentes. Trauma es lo que pasa con nosotros con lo que vivimos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y uno generar trauma y el otro no, va a depender de como lo vivió cada uno, pero en la vida muchas cosas que pensamos que son ¨bobadas¨, pueden habernos marcado. También estamos acostumbrados a pensar que trauma es lo malo que nos pasó, pero también es eso que dejó de pasar. Ejemplo: no habernos sentido vistos, queridos o respetados, no haber formado parte de un grupo, etc.

C: ¿Cuáles son las lecciones para ti y para otros que has recibido en este acompañamiento como terapeuta EMDR?

J.A.: La mayor lección es que los seres humanos somos una especie muy resiliente que siempre está buscando como estar mejor o como sanar. Es increíble ver que todos podemos ¨superar¨ o ¨sanar¨ eso que hasta creíamos imposible. Nada de lo que nos ha pasado determina ni quienes somos ni como debemos sentirnos el resto de la vida. La mayoría de cosas que nos pasan dolorosas no las escogemos, pero si podemos decidir que hacer con los residuos que eso nos deja.

C: ¿Combinas el EMDR con otras formas de terapia? ¿Cuáles?

J.A.: SÍ, combino EMDR con diferentes enfoques, diría yo. Me parece que combina muy bien con el enfoque sistémico, que es entender al ser humano como parte de un sistema como por ejemplo: la familia es un sistema, el ámbito educativo otro, los amigos otro y todos estos influyen en nosotros. Somos seres humanos que vivimos en comunidad, y estas comunidades a veces son las que mas nos pueden traumatizar o ayudar a sanar.

C: Al no tratar nuestros traumas directamente, ¿pueden empeorar en el tiempo?

J.A.: Si no tratamos nuestros traumas claro que pueden empeorar como una herida que ignoramos y no le damos la atención que necesita, pero no solo eso, pensar que el tiempo lo cura todo o ignorar lo que sentimos nos va a ir quitando calidad de vida y posibilidades de vivir mejor. Lo que pasa es que si no sabemos que es posible dejar atrás eso que pasó, puede que ni lo intentemos.

C: ¿Dirías que tu práctica está dentro de lo que se considera terapia “trauma-informada”?

J.A.: Aunque tienen cosas parecidas las dos están enfocadas para sanar el trauma y las dos buscan que sea en un contexto seguro y que la terapia no vaya a ser algo retraumatizante, en EMDR se busca la estimulación bilateral de los dos hemisferios para que la información pueda ser “reprocesada, integrada o masticada”. Desde EMDR también se trabaja con el trauma que queda almacenado en el cuerpo (que en la mayoría de los casos es así).

C: Regálanos 3 consejos fundamentales para ayudarnos a relacionarnos mejor con nuestras emociones.

J.A.:

1. Yo creo que es fundamental entender que somos seres humanos y eso significa que vamos a sentir, y no hay emociones buenas ni malas. Hay algunas mas incómodas que otras pero forman parte de la vida, es imposible vivir sin sentir, y buscar hacerlo puede salir muy caro. La mejor forma de transitar y pasar los momentos difíciles, es aceptando las emociones que estos traen. Todo pasa.

2. Aceptar nuestra vulnerabilidad como parte de la vida nos puede hacer mas fuertes, entendiendo que no está mal sentirnos así, darnos ese permiso nos puede quitar mucho sufrimiento.

3. Dejar de compararnos de como sentimos nosotros y como sienten los demás, todos tenemos una historia única y eso nos hace diferentes a los demás, por eso nunca vamos a sentir igual y eso no es ni mejor ni peor, es como tiene que ser. Compararnos con lo que los demás sienten no tiene sentido y nos puede hacernos sentir mal.

Te puede interesar: La importancia de abrazar la tristeza. También es patológico estar siempre feliz