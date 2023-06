Usa estos 5 trucos para limpiar tus espejos sin dejar manchas ni mugre

Seguramente muchas veces has intentado limpiar los espejos de tu casa y habrás notado que es frecuente que queden rastros o huellas del trapo, de la esponjilla o quizás, grasa o pequeñas motas de polvo.

Aunque parezca muy fácil, a veces cuesta limpiarlos y que queden totalmente impecables, y muchas veces queda el rastro de la esponja o trapo y esto puede hacer que se vea descuidado o sucio.

Los espejos son una de esas pruebas de que tu casa está limpia, al igual que los pisos del baño, o la cocina. No hay forma de esconderlo, si tu casa está impecable, tu espejo también, y si por el contrario, ya va siendo hora de darle una mano, el espejo será de esos lugares en los que desafortunadamente, se nota mucho más que otros.

Debes tener en cuenta que un espejo no se debe limpiar con cualquier producto ni trapo porque puede ser contraproducente. A continuación te damos los trucos que sí te sirven.

Trucos para limpiar los espejos de tu casa

1. Limpia con papel de cocina y alcohol

El alcohol es un buen aliado para desinfectar y eliminar mugre, pero también verás que es excelente para eliminar los rastros de las gotas de agua. Humedece papel de cocina y pásalo por la superficie y verás el cambio de forma muy eficiente.

2. Usa papel periódico

El papel periódico es muy bueno para limpiar, y es un clásico en los hogares. Si todavía tienes de este papel en tu casa, no lo botes y reutilízalo para limpiar ventanas y espejos. Solo debes mezclar agua, jabón y vinagre blanco y aplicarlo sobre papel periódico. Si no lo has hecho verás rápidamente que es una de las mejores opciones para limpiar el espejo de tu baño y los vidrios de tu casa. Limpia tu espejo, luego sécalo con otro trozo de papel periódico sin usar. En caso de que no tengas vinagre, puedes usar jugo de limón.

3. Usa un paño de microfibra con agua y vinagre

Esta opción es buena para reutilizar materiales y no botar y generar tantos residuos. El paño de microfibra no rayará tu superficie y será muy eficiente. Evita usar cualquier trapo para limpiar un espejo, podrías dejar grasa o residuos de otros usos o rayarlo.

4. Desempaña el cristal con un secador

Puedes usar un secador de pelo para evitar manchas de agua y que el empañado no dañe tus esfuerzos de limpieza.

5. Deshacer manchas con amoníaco

Utiliza esta opción solamente si tu espejo está muy sucio y no mejora con otros métodos. No olvides ponerte guantes y tapabocas para evitar que el amoniaco te haga daño. Para usarlo correctamente, mezcla el producto con agua caliente y aplícalo sobre un trapo.

