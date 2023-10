Recetas vegetarianas: empanadas de tofu y espinaca ideales para cualquier reunión

En ocasiones las personas suelen pensar que aquellos que decidieron ser vegetarianos solo consumen platos aburridos, pero en esta ocasión conocerás una nueva versión de empanadas con un toque de tofu que debes aprender a preparar para compartir con tus más cercanos. Conoce esta receta muy sencilla.

¿Dónde nació la empanada?

Como sucede con la mayoría de los platos existentes, las empanadas no poseen un origen exacto o un país principal de preparación, pues cada país tienen su preparación particular. Estas empanadas no son la excepción.

Las empanadas horneadas que poseen diferentes orígenes Fotografía por: Óscar Pérez

Ahora bien, según lamansión.com, los orígenes menos estructurados de la empanada se localizan en Grecia hace siglos, pero lo más cercano, con datos y hechos históricos, nos lleva a 1520 en un recetario de origen español en el que hay una referencia a “una masa muy fina rellena de carne”, que es muy similar a lo que conocemos hoy.

Receta vegetariana de las empanadas de tofu y espinaca

Ingredientes Porciones: 4 1 paquete masa para empanadas

200 gr tofu

1 puñado de espinacas

1/2 cebolla

1/2 pimentón rojo

1 diente ajo

Sal y pimienta al gusto

Preparación de las empanadas de tofu

Paso 1

Cocina las espinacas por 5 minutos o hasta que reduzca su tamaño. No necesitas ningún tipo de líquido.

Paso 2

Pica finamente la cebolla junto al pimentón, también debes triturar o desmenuzar el tofu y mézclalo todo junto a la espinaca.

Paso 3

Prepara la masa de las empanadas y crea los círculos, rellénalos para sellar la empanada con ayuda de un molde o tenedor para que queden en forma de medialuna.

Paso 4

Pincela tus empanadas con un poco de aceite o huevo y ponlas a hornear a 180° C hasta que se doren por completo.

