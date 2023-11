Selma, la nueva propuesta del chef estrella, Álvaro Clavijo

Álvaro Clavijo es sin duda unos de los chefs estrella que tiene nuestro país y uno de los responsables de que Bogotá sea un referente gastronómico en la región. Su restaurante, El Chato, fue seleccionado en el listado The World’s 50 Best Restaurants el año pasado, ocupó el puesto número 33 de los mejores restaurantes a nivel internacional. Pero para este cocinero esto no es suficiente y se acaba de embarcar en una nueva aventura, llamada Selma.

También te puede interesar: ¿Es malo comer pan? Un experto nos aconseja sobre cómo consumirlo adecuadamente

Aquí encuentras más contenidos como este

Se trata del nuevo restaurante que él y sus socios crearon y que abrió hace unas cuantas semanas, que curiosamente queda a unas casas de El Chato, exactamente en la Calle 65 # 4-50. Esta nueva propuesta está inspirada en un Mediterráneo que va desde Occidente hasta Oriente, pero mucho más cercano y relajado. Cromos entrevistó a Clavijo para conocer un poco más del proyecto que ya está en boga entre todos los foodies.

Álvaro Clavijo y su equipo presentan Selma, una propuesta en la que brilla la cocina mediterránea. Fotografía por: Cortesía Selma

Cromos: ¿Cómo surgió la idea de Selma?

Álvaro Clavijo: Yo siempre supe que quería abrir otro restaurante, siempre quise abrir algo más relajado, como yo viví mucho tiempo en Europa, sobre todo trabajé muchos años en Francia, también en España, y quería volver un poco a esas raíces, pero con producto local, este restaurante se enfoca mucho en eso, en algo mediterráneo, pero no italiano, español, o francés, sino que es un Mediterráneo que va hasta Turquía, tenemos influencia árabe en algunos platos.

Yo lo describo como un restaurante divertido, con un ambiente muy relajado, que tiene mucho movimiento y vida porque todo está totalmente abierto. Yo quería abrir un restaurante así, pero no encontraba el local, cuando encontré este sitio… no se alcanzan a imaginar cómo estaba esta casa, de miedo. Aquí están unos cocineros de El Chato apoyando, entonces tener esa facilidad, si hubiera abierto este restaurante en la 119 no tengo cómo reaccionar, de corregir, entonces así funciona mucho.

C: ¿Siempre quisiste que el concepto fuera mediterráneo?

AC: No lo sabía exactamente, a veces todo se adecúa y depende mucho del local. Yo quería que algo que fuera más familiar, yo quería abrir algo con lo que me gustaría comer todos los días y eso es lo que es Selma para mí.

C: ¿De dónde viene el nombre de Selma?

AC: Se inspira en un libro, que es de una oveja, pero todo se transforma, también es una cabra con la copa, entonces es un sitio más de alcohol y de compartir. Es un libro que yo leí a los 8 años y me gustaba mucho.

C: ¿Cómo fue el proceso de crear la carta?

AC: Con mi socio, que es de Barranquilla, es un comelón y ha comido por todo el planeta, entre los dos nos complementamos mucho, él apoyó mucho con sus ideas, yo las aterricé, las empezamos a estructurar y nos dimos cuenta de que era una carta comercial divertida.

Además: ¿Cómo hacer huevos benedictinos? Aquí te enseñamos

C: ¿Cuáles son los platillos estrellas o los que más recomiendas?

AC: Es muy difícil, juro que es una carta que diseñé porque a mí me gusta todo y de esto había mucho más, entonces esto es una decantación de lo que más nos gustaba. Yo creo que la tarta de queso se ha vuelto una cosa loca, a la gente le encanta, el lomo con papas, porque carne es irse a la fija, me encanta también un pescado que curamos que viene con una salsa tártara y una porción de papa.

C: ¿Cómo diferencias tu experiencia en Selma en comparación con lo que haces en El Chato?

AC: Es un restaurante que me ha hecho volver a cocinar, yo estoy muy metido aquí, y El Chato es más un tema de investigación del país e ingredientes típicos o raros del país, a través de eso creamos, aquí es más de recordaciones y cosas a la fija, así lo empezamos a desarrollar.