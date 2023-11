¿Es malo comer pan? Un experto nos aconseja sobre cómo consumirlo adecuadamente

Aunque el pan continúa siendo un básico en la canasta familiar de los colombianos, en los últimos años hemos escuchado desde diferentes sectores las consecuencias negativas de consumir seguido este producto elaborado a partir de harina de cereal, lo que ha hecho que muchas personas busquen alternativas, sin embargo, es de tener presente que hay formas más saludables de comerlo, así nos lo explica un experto y verdadero apasionado en esta materia.

Cromos conversó con Stephan Lochbühler, gerente comercial de Magnifique, el nombre que recibe el proyecto que deja atrás la franquicia Maison Kayser para concentrarse ahora en una propuesta de auténtica panadería y pastelería francesa, después de todo no resulta raro que la UNESCO haya nombrado la gastronomía de este país europeo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Magnifique cuenta con varios puntos en la ciudad, el principal es el de la Calle 81. Fotografía por: Cortesía Magnifique

Cromos: ¿Por qué crees que el pan ha tomado tanta mala fama en los últimos años?

Stephan Lochbühler: La mala fama que ha adquirido el pan en los últimos años se debe en gran parte a la confusión que existe entre el pan industrial y el pan artesanal. Es importante comprender que no todos los productos que llevan el nombre de “pan” son iguales. El pan industrial a menudo contiene conservantes y productos químicos para alargar su vida útil, lo que puede afectar negativamente la salud. Por otro lado, el pan artesanal se elabora diariamente con ingredientes naturales, como harina, agua, sal, levadura o masa madre. La preparación de nuestro pan es de fermentación lenta, es decir, le damos el tiempo necesario al pan para que su preparación sea la adecuada. Estos ingredientes son simples y beneficiosos para la salud, lo que hace que el pan bien hecho sea una opción nutritiva. La clave está en diferenciar entre estos dos tipos de pan y elegir sabiamente.

C: ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos das para consumir pan de una manera saludable?

SL: Para consumir pan de manera saludable, es esencial tener en cuenta algunas recomendaciones. En primer lugar, busca pan con una vida útil corta, preferiblemente de no más de 5 días. Esto garantiza que estés consumiendo un producto fresco y libre de conservantes. Además, opta por panes elaborados con masa madre, ya que estos promueven una mejor asimilación por parte del cuerpo. Al comprar pan, lee detenidamente las etiquetas para asegurarte de que no contenga colorantes ni saborizantes artificiales. La elección de pan de calidad y fresco es fundamental para disfrutar de un alimento saludable.

C: ¿Qué nos puedes decir de este nuevo concepto de Magnifique? ¿Qué cosas cambian?

SL: El concepto de Magnifique representa la unión de la tradición en la panadería con una pastelería contemporánea de alta calidad y un servicio excepcional. En Magnifique, nos esforzamos por crear productos utilizando ingredientes de la mejor calidad y siguiendo procesos de preparación meticulosos. Lo que realmente cambia en nuestro nuevo enfoque es que antes éramos una franquicia, pero ahora operamos de manera independiente. Esto nos brinda la libertad necesaria para dedicarnos a hacer lo que amamos: ofrecer diariamente el mejor pan y pastelería, sin restricciones ni compromisos. Este cambio nos ha permitido centrarnos aún más en la calidad y la innovación.

C: ¿Cuáles son esos platillos estrella que nos recomiendas?

SL: En Magnifique, contamos con una variedad de productos estrella que recomendamos a nuestros clientes. Nuestros panes y hojaldres son una delicia, perfectos para acompañar una comida o disfrutar solos.

Las baguettes y los croissants 100% de mantequilla, son irresistibles y representan la esencia de la panadería de calidad. Además, nuestra panadería de masa madre es un punto culminante, ofreciendo productos con un sabor auténtico y una textura excepcional. No puedes perderte nuestro hojaldre de manzana, una delicia que, en lo personal, me evoca recuerdos de la infancia, con una compota de manzana que creamos nosotros mismos. En cuanto a los postres, nuestros macarons son una verdadera joya, disponibles en diversos y deliciosos sabores y los eclairs patachoux tradicionales son una delicia que no debe faltar. Si deseas explorar una variedad de sabores, te recomendamos nuestra caja de mini eclairs, es una excelente manera de degustar los diferentes sabores de nuestros productos más destacados.

A continuación, Stephan nos comparte una receta muy fácil de lograr en casa.

Receta Croissant Champagne

Ingredientes:

-Croissant

-3 Láminas de tomate

-Láminas de aguacate (40gm)

-Pechuga de pavo precocida

-Huevos revueltos

-Queso mozzarella

Preparación:

Paso 1: Preparación del Croissant

Toma un croissant y córtalo por la mitad.

Paso 2: Sofreír la Pechuga de Pavo y el tomate.

En una sartén con aceite de oliva y finas hierbas, saltea las láminas de tomate y la pechuga de pavo precocida hasta que estén doradas.

Paso 3: Holandesa al Gusto.

Añade una generosa porción de salsa holandesa a ambas mitades del croissant, según tu gusto.

Paso 4: Montaje del Croissant Champagne.

Coloca las láminas de tomate y luego la pechuga dorada en una de las mitades del croissant. A continuación, añade láminas de aguacate para un toque de frescura.

Paso 5: Preparación de los huevos revueltos con queso Mozzarella.

En una sartén aparte, vierte dos huevos batidos y espolvorea queso mozzarella por encima. Revuelve hasta que los huevos estén cocidos y el queso se derrita.

Paso 6: Completando el Croissant Champagne.

Ahora, coloca los huevos revueltos con queso mozzarella sobre el aguacate. Finaliza tu Croissant Champagne colocando la otra mitad del croissant encima. Ya está listo el Croissant Champagne, una delicia que combina la tradición francesa con el encanto de Bogotá.