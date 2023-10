Una deliciosa propuesta de comida mexicana conquista en el centro de Bogotá

El Mexican se ha convertido en todo un referente para los verdaderos amantes de la comida mexicana en Bogotá, y ahora tiene una excelente noticia, pues acaba de abrir su cuarta sede, nada más y nada menos que en una de las zonas más excitantes de la ciudad, en el centro, exactamente en la Carrera 5 con Calle 20-89.

Aquí los visitantes pueden disfrutar de un All You Can Eat de tacos, pero también de una diversa carta para un perfecto plan entre amigos. Este innovador concepto es presentado por el talentoso cocinero colombo-californiano Michael de Miguel y David Simpson, líder del Mile High Hospitality Group. Han revolucionado la idea de comida mexicana con El Mexican, destacándose como un lugar fresco que satisface cualquier apetito con su oferta de “Tacos y nachos ilimitados”, a un precio fijo asequible.

Cromos entrevistó a David Simpson, CEO de El Mexican, para conocer un poco más de su propuesta, ahora que llega al downtown de la capital colombiana.

Cromos: ¿Cómo surgió la idea de El Mexican?

David Simpson: Queríamos crear algo que se mantuviera fiel a la calidad de Gringo Cantina pero que estuviera al alcance de todos en Colombia.

C: ¿Qué crees que es lo que diferencia a El Mexican de otros restaurantes mexicanos de la ciudad?

DS: Aparte del hecho de que ofrecemos comida sin límite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos enorgullecemos de tener un servicio extremadamente rápido y eficiente junto con la mejor relación calidad-precio entre los restaurantes mexicanos en Colombia.

C: ¿Cómo lograr ese auténtico sabor mexicano?

DS: ¡Chiles Mexicanos!

C: ¿Cuál es un platillo que nos recomiendas probar?

DS: ¡Poutine mexicano y chilaquiles que son parte de nuestro menú secreto!

C: ¿Cómo funciona el All you can eat de ustedes?

DS: El All You Can Eat es una propuesta en la que el comensal puede comer tacos o nachos ilimitados por un precio de $36.900. Esta dinámica es permanente, se encuentra disponible en todas las sedes de El Mexican de lunes a domingo a cualquier hora del día. Las condiciones son: no incluye bebida, el rango de tiempo para comer es de 2 horas, no se puede compartir con otra persona y no se puede llevar a la casa.