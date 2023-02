4 razas de perros que se adaptan mejor en la ciudad

Los perros se pueden adoptar en todos los tamaños, tipos de pelaje, personalidad y muchas características físicas y otras intrínsecas al carácter de ciertas razas.

Por ejemplo, muchas personas, por su estilo de vida, prefieren tener un can tranquilo y que no cause muchas molestias mientras crecen o se quedan en casa. Otros, por el contrario, desean una raza juguetona, sociable y que le guste la actividad física.

Por ello, la raza se convierte en uno de los factores determinantes a la hora de escoger al próximo miembro de tu familia.

Teniendo en cuenta ello, en Cromos, de la mano de los expertos, te listamos algunas razas de perros que pueden ser ideales para vivir en la ciudad si es que a ti también te gustan los suburbios y quieres un compañero fiel que te acompañe.

Razas de perros para la ciudad

Javier Gómez Fuente, profesor de guías caninos y técnico experto en nutrición veterinaria, ha escrito para el blog especializado en nutrición y formación canina nfnatcane.es, algunas de las razas que pueden adaptarse mejor a la ciudad.

Pomerania

Este tipo de razas no suele pesar más de 4 kilos en su etapa adulta. Son perros cariñosos, juguetones y sobre todo muy curiosos. Debes tener en cuenta que son razas difíciles de domesticar, así que es importante tener reglas establecidas para su educación.

Lo importante que debes cuidar es su salud y estar al tanto de su crecimiento, por eso es importante llevarlo con el veterinario, aplicarle sus vacunas y darle una excelente alimentación. Son considerados buenos perros guardianes porque son desconfiados y ladran a sus desconocidos.

Son perros que no son fáciles de adiestrar por lo que debes enseñarles todo desde pequeños. Fotografía por: Pexels

Bulldog Francés

La característica que sin duda representa a este perro es su nariz chata y el hocico muy corto. Esta raza suele ser muy cariñoso, dulce y le gusta compartir la mayoría del tiempo con los más pequeños de la casa.

Son perros que se pueden habituar fácilmente a los espacios pequeños y no tienen problemas de vivir en grandes ciudades. Además, no requieren de mucha actividad física. Lo que debes saber es que son mascotas muy territoriales.

Boston Terrier

Entre las características que tiene esta raza de perro es que su pelaje es corto, y suelen ser muy divertidos y fuertes. El Boston Terrier es conocido como “el caballero americano”, y su peso suele estar entre los 11 kilos. Su tamaño puede variar según el peso: el ligero, el medio y el pesado.

Tiene un carácter muy cariñoso y no le es difícil jugar con otros animales domésticos. Si tienes otra mascota en casa para el Boston Terrier no será complicado adaptarse.

Caniche

Esta es una raza de perro que suele ser muy activo y no encuentran ningún problema en adaptarse a otros espacios. Una de las características de ellos es que no ladran sin tener un motivo, pero cuando decide hacerlo es difícil que se detenga.

Los caniches son canes muy elegantes que se caracterizan porque su pelaje es crespo y muy blanco. Dependiendo su tamaño puede vivir de 8 a 15 años.