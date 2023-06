¿Es bueno que mi perro duerma conmigo? Esto dicen los expertos

Tener un perro en casa es una tarea que puede considerarse una de las importantes en el hogar. Sus cuidados no solo se convierten en prioridad, también, poco a poco son un miembro más de la familia que requiere el máximo cariño.

Por lo anterior, la mayoría de las personas con mascotas permiten que estas duerman en su habitación, incluso, sobre la misma cama. Sin embargo, muchos se han preguntado si es buena idea que el perro se acurruque allí.

Recientemente un estudio develó que tan bueno puede ser para el ser humano conciliar el sueño junto a su can. Acá te contamos qué dicen los expertos.

Que tu perro duerma junto a ti podría ayudar a mejorar el sueño. Fotografía por: Chris Leipelt en Unsplash

¿Es bueno que mi perro duerma conmigo?

Investigadores de la Clínica Mayo en Phoenix revelaron se puede dormir relativamente bien cuando la mascota está al lado. Para determinar este resultado se estudiaron 40 perros adultos que dormían en la habitación de sus dueños.

Para medir el sueño, les pusieron a los canes un dispositivo llamado Fitbark, un collar que rastrea lo tranquilo que está el animal. En cuanto a las personas, utilizaron un Actiwatch 2, un monitor que mide que tan profundos en el sueño están.

Después de siete días de diagnósticos, los investigadores se dieron cuenta que tanto los humanos como los perros dormían muy bien cuando estaban juntos en la misma habitación.

De hecho, los humanos tuvieron una eficacia de sueño del 81 % y los perros mejoraron en un 85 %. Todos los niveles que están arribas del 80 % se consideran buenas cuando se trata del sueño.

Asimismo, se determinó que gente dormía mucho mejor cuando la mascota no estaba sobre la cama y que en cambio, no había distinción para el can.

“Esto va en contra del dicho popular de que deberías tener al perro durmiendo en cualquier otro lado”, explicó Lois E. Krahn, autora principal del estudio y quien es psiquiatra y especialista en medicina del sueño en el Centro para Medicina del Sueño de la Clínica Mayo.