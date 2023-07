Estos son los colores que tranquilizan a los gatos, ¿los conocías?

Tener un gato requiere de mucho compromiso. Es necesario consultar con el veterinario aquello que necesita para mantenerse saludable. Por ejemplo, es importante saber qué comida darle, cómo limpiar su pelaje o cuáles son los comportamientos más usuales de su raza.

Asimismo, es indispensable que sepas un poco de aquello que le gusta y lo que no. En la búsqueda de la respuesta de dicha pregunta muchos se dieron cuenta que el color favorito de los felinos es el azul, sin embargo, no es el único que quieren.

Teniendo en cuenta lo anterior, acá te contamos cuáles son aquellos colores que les encantan a los mininos y cuáles logran llevarlos a la calma.

La mayoría de los investigadores sugieren que el color favorito de un gato es el azul. Fotografía por: Freepik

Los colores que les gustan a los gatos

El portal especializado Soy un gato indicó que el sentido de la vista en los gatos no es el más desarrollado. Además, ellos ven a color, pero no de la misma forma que nosotros ya que no tienen mucha nitidez, sobre todo, en el día.

Con eso en mente, el portal especializado Cats.com informó que el color que más atrae a los felinos es el verde y el azul. Es decir, que se podría pensar que estos son sus matices favoritos y los juguetes con esta tonalidad serán los que más usen.

El portal mencionado también indica que los mininos “no están particularmente interesados en los colores, pues, dependen de sus presas para sobrevivir y el color no les ayuda tanto a cazar como a detectar movimiento o ver en la oscuridad”.

Ahora, en cuanto a los colores que los mantienen relajados, Cats.com afirma que pueden ser el azul y el violeta. Los expertos dicen que estos reducen el estrés y por ello, se puede encontrar en el consultorio de muchos veterinarios.

Contrario a lo anterior, si las paredes estuvieran pintadas de un blanco puro, un gris suave, tal vez los mininos se alterarían. Esto ocurre porque el espectro que se refleja en los ojos del gato puede ser muy molesto.

A pesar de lo mencionado debes tener en cuenta que, si tu mascota realiza comportamientos inusuales o ha pasado por situaciones de estrés, debes llevarlo al veterinario para que te enseñe a manejar dichas tonalidades y además, recete el tratamiento adecuado.