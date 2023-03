Gatos: ¿cuánto tiempo es recomendable dejarlos solos?

Si bien es cierto que los gatos son animales autosuficientes, no se puede exceder el tiempo que están solos en casa, porque también generan sentimientos fuertes de apego a sus dueños. Dejarlos solos es una decisión de responsabilidad.

En general, las mascotas, ya sean gatos, perros, pájaros, peces, etc., necesitan de atención en cuestiones de nutrición y de higiene. Si tienes que salir de casa y dejarlas solas, asegúrate de dejar todo lo que necesitan para que no sientan que no estás cerca.

En Cromos, de la mano de los expertos, te explicamos cuántos días puede quedarse solo tu gato para que tengas en cuenta a la hora de salir y dejar tu felino en casa.

Antes de dejarlos solos debes dejar adaptado el espacio. Fotografía por: Pexels

¿Cuánto tiempo es recomendable dejar los gatos solos?

Lucila Ferrini, veterinaria especializada en Homeopatía y Nutrición, ha escrito para el portal Experto Animal que los mininos son animales sociables que necesitan encontrarse con otros felinos y también, con seres humanos.

La relación de un gato y su amo es fundamental para su bienestar. Incluso, ayuda a su desarrollo físico y mental. Por ello, a algunas personas les cuesta dejar a sus mininos solos.

“Basándonos en la opinión de los veterinarios, lo cierto es que los gatos pueden estar solos un máximo de 2 días, es decir, 48 horas, aunque dependiendo de la personalidad del felino y su estado físico-mental podemos llegar a dejar a gatos solos hasta 3 días”, explica Ferrini.

Lo mejor, es que los gatos no se queden solos por más de 4 días y los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de determinar cuánto tiempo dejarlo en solitario son:

Su edad

Su personalidad

Su rutina y hábitos

Su nivel de adiestramiento

Su salud física-mental

También, debes tener en cuenta que tenga agua y comida suficientes, que su arenero se encuentre limpio y considerar cuáles son sus hábitos para que no se sienta solo. Además, asegúrate que pueda salir al exterior si suele dar paseos ocasionales.

Consejos que debes seguir para dejar solo a tu gato

Ten cuidado con el calor

Si está haciendo época de verano o vives en clima cálido, el ambiente donde quede tu gato debe estar fresco, si tienes un aire acondicionado déjalo prendido. Si se llega a presentar una ola de calor imprevista podría tener consecuencias graves en la salud de tu mascota.

Agua y comida

Asegúrate de dejar llenos los recipientes donde come tu gato, llena de comida y agua todo antes de irte. Deja platos adicionales alrededor de la casa y en especial si tienes una fuente de agua pues esta oxigena y atrae a tu felino a beber con más frecuencia.

Areneros

Si bien tu gato está acostumbrado a su arenero, deja otro en algún punto de la casa. Si no hay nadie que limpie el primer arenero este se llenará más rápido y tu mascota se negará a entrar. Debes tener en cuenta que debes acostumbrarlo a usar el segundo arenero antes de irte.

Distracciones

Una de las opciones que puedes tener en cuenta cuando dejas a tu gato solo en casa es dejarle la televisión o el radio encendido para que no se sienta tan solo. también es buena idea poner la cama cerca a una ventana para que tenga otras cosas que ver.