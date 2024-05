Ante el dolor de los animales: ¿Por qué nos deprime verlos heridos o abandonados?

Salir a la calle es una aventura, sobre todo en ciudades de tráfico pesado como Bogotá. En sus avenidad, carreras, cuadras, y andenes es común encontrarse con la desgarradora escena de un animal herido y abandonado en la calle. Esta experiencia es altamente impactante y dolorosa para el propio animal, y provoca una profunda tristeza en quienes lo presencian.

¿Por qué es tan deprimente ver a un animal en tal estado de sufrimiento? La respuesta quizás está en la empatía y la conexión emocional que compartimos con todos los seres sintientes.

¿Por qué nos cuesta tanto ser testigos del dolor de un animal herido o abandonado?

Los humanos tenemos una capacidad innata para sentir empatía, que es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de otro. Esta capacidad no se limita a nuestra especie; se extiende también a los animales. Al ver a un animal herido, el cerebro procesa su sufrimiento de manera similar a como lo haría si viéramos a otro humano en dolor. Esto provoca una respuesta emocional intensa, ya que podemos imaginar el sufrimiento y el miedo que el animal está experimentando.

Los animales, especialmente los domésticos como perros y gatos, han sido nuestros compañeros durante milenios. Hemos desarrollado una relación simbiótica con ellos, basada en el cuidado y la protección mutua. Ver a uno de estos animales en un estado vulnerable activa una respuesta emocional fuerte, comparable a la preocupación que sentimos por nuestros seres queridos.

Sobre la indefensión y otras cuestiones

Un factor que amplifica nuestro dolor al ver a un animal herido es su indefensión. Los animales no tienen la capacidad de pedir ayuda de manera explícita, ni de buscar asistencia médica como lo haría un humano. Esta vulnerabilidad nos recuerda la fragilidad de la vida y nos hace sentir impotentes ante su sufrimiento. Sentir compasión por un ser que no puede valerse por sí mismo despierta en nosotros un instinto protector que, al no poder ser satisfecho de inmediato, se transforma en tristeza y angustia.

Y es que los animales, especialmente los domésticos, dependen de los humanos para su bienestar. Ver a un animal en un estado de abandono y dolor refleja un fallo en nuestra responsabilidad como sociedad para cuidar de ellos. Este fallo no solo es una fuente de vergüenza colectiva, sino que también pone de manifiesto la falta de compasión y humanidad en nuestra comunidad.

El dolor que sentimos al ver a un animal herido también puede estar relacionado con una reflexión sobre la injusticia. Los animales no tienen control sobre su entorno y son a menudo víctimas de las acciones humanas, ya sea por maltrato directo o por negligencia. Este reconocimiento de la injusticia genera una tristeza profunda, ya que nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras propias acciones o inacciones.

¿Qué podemos hacer?

La tristeza que sentimos al ver a un animal herido puede transformarse en una fuerza motivadora para el cambio. Aquí hay algunas acciones que podemos tomar para aliviar el sufrimiento animal: