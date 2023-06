Jennifer Lawrence demuestra que el estilo del cine clásico no muere con este look

Jennifer Lawrence está de vuelta ante el ojo público y así lo ha demostrado con sus más recientes apariciones públicas, por ejemplo, hace unas semanas cuando asistió al Festival de Cannes usando unas chanclas negras planas, un look que se volvió viral en cuestión de segundos.

Y esa gran atención en redes social la volvió a captar con su más reciente atuendo visto en público, uno que demuestra que la era dorada de Hollywood jamás perderá su encanto. Para ser más exactos, la ganadora del Óscar se encuentra promocionando su más reciente película ‘No Hard Feelings’ y se presentó en la premier de Londres con una apuesta estilística que dejó encantado a más de uno.

Se trata de un vestido que hace recordar a muchos el vestido negro icónico de Givenchy de Audrey Hepburn en ‘Breakfast at Tiffany’s’. Tal vez no es una interpretación literal, pero digamos que es un giro moderno al traje de la película de 1961.

En vez de Givenchy, Jennifer Lawrence (al ser embajadora de la marca) se decidió por un modelo de Christian Dior de la colección Otoño – Invierno 2023. Ella lució un vestido de seda negra transparente, el top iba casi traslucido, mientras que la falda llevaba una capa más oscura, incluía un bralette, pero los detalles más llamativos fueron las flores y cristales, con los guantes de ópera, todo en color negro.

En cuanto a sus elecciones de belleza, para destacar aún más el vestido la estadounidense eligió una cola de caballo alta, que además también dejaba ver su rostro a la perfección, dejando ver un ahumado suave en colores fríos en su mirada, labios en color baya, mientras que el acompañamiento fueron unos aretes plateados como joyería. Hablando de su calzado, Lawrence se decidió por unos zapatos de salón sencillos, también en negro.

Jennifer Lawrence en Cannes 2023

Para este año en el festival de cine Jennifer Lawrence escogió un vestido en rojo vivo también de Dior, pero su apuesta por llevar sandalias planas causó revuelo en la opinión público, de hecho, se dice que rompe con el código de vestimenta que se pide en este tipo de eventos, pero recientemente ella explicó lo que realmente sucedió.

“No estaba haciendo una reivindicación política, no es que no lo hubiera hecho. No tenía ni idea hasta que salió a la luz que había toda una controversia con las personas que usaban zapatos planos, o caminaban descalzos por la alfombra roja. No sabía nada. Mis zapatos eran de una talla demasiado grande”, empezó diciendo.

“Llevé tacones subiendo, pero luego olvidé sacarme una foto con mi equipo de producción. Entonces, teníamos que sacarnos una foto con mi gente de ‘Excellent Cadaver’, y sabía que me iría a la mierda si bajaba con estos zapatos que eran de un tamaño demasiado grande. Me puse las chanclas, y luego todos dijeron: ‘¡Qué reivindicación! ¡Guau!’”, agregó.