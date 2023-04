Rihanna presume su barriguita en un revelador atuendo en blanco total

Rihanna anunció su segundo embarazo por todo lo alto, exactamente lo hizo en su show de medio tiempo en el Super Bowl, que tuvo momento en febrero de este año, y teniendo en cuenta toda la moda que nos mostró con su primer embarazo en 2022, desde entonces nos ha ido deleitando con diversos looks que resignifican el estilo de una mujer embarazada.

Lee también: ¿Por qué se recomienda un triple lavado del pelo?

Aquí encuentras más contenidos como este

Rihanna sorprende con su look en evento

La más reciente aparición de la magnate no ha sido la excepción, hace unas horas ella atendió a un evento especial, el Ulta Beauty Convention, en el que dejó con la boca abierta con su elección estilística.

A esta convención la nativa de Barbados asistió en representación de su marca más exitosa, Fenty Beauty, para esta ocasión ella escogió un conjunto en blanco total, un cuello tortuga licrado que se ajustaba a cada una de sus curvas, especialmente a su vientre, una falda en silueta de columna que se deslizaba por el suelo con una incipiente cola y con abertura para ver sus piernas de infarto, asimismo, llevaba una chaqueta abierta de botones y unas sandalias de tacón con varias tiras, todo de la firma francesa Courrèges.

En cuanto a su peinado, Rihanna revivió una de las tendencias de los 2000, un semirrecogido hacia atrás con dos mechones al frente para remarcar su bello rostro. En cuanto a su maquillaje, llevó un delineador blanco, muy a tono con la ropa que llevó, y unos labios nude en tonalidades terracota.

El motivo de la aparición de la también cantante a este evento es reforzar la presencia de su marca de maquillaje en estas tiendas estadounidenses, de hecho, lanzó un nuevo producto a propósito de la ocasión, un nuevo tono en uno de sus brillos Heat, que tienen la capacidad de poner los labios más voluminosos.

El estilo de embarazada de Rihanna

La primera pinta que nos dio RiRi en este nuevo embarazo fue con el Super Bowl, un total look en rojo, un enterizo, un top y un bustier, todo de Loewe, así como una capa XXL diseñada por Pieter Mulier para la casa de modas basada en París, Alaïa.

Además: Martín Pescador, firma cartagenera, habla de la creación de su primera fragancia

Luego su gran momento fue en los Premios Óscar, en la alfombra roja se decidió una vez más por Alaïa, un atuendo en cuero y transparencias en color café. Durante su acto, cantando ‘Lift Me Up’, el atuendo era un top con cristales y un pantalón en jacquard, todo de John Galliano para Maison Margiela. Eso no fue todo, después se cambió en un look de Bottega Veneta en color verde pistacho.