Salma Hayek luce espectacular en este provocativo vestido de lentejuelas

Salma Hayek es sin duda uno de los íconos de estilo de la última era, en diversas ocasiones ha demostrado que no le teme a arriesgarse en cuanto a moda se habla, además, con sus 57 años, también es un exponente de que no hay una sola forma de vestir y que sin importar tu edad puedes utilizar prendas provocativas y reveladoras.

Ahora, su más reciente aparición pública dejó a todo el mundo con la boca abierta, resulta que asistió a la gala ‘Caring for Women’, en Manhatta, la cual tenía por objetivo principal recaudar fondos para tres organizaciones que buscan dar visibilidad y poder a las mujeres, así como también combatir la violencia de género. A este llamativo evento acudieron personalidades de la talla de Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Zoë Kravitz, Linda Evangelista y más.

Teniendo en cuenta que Salma Hayek es la esposa de François-Henri Pinault, CEO del conglomerado de lujo Kering, no resulta extraño que tenga acceso a los mejores diseños de diversas casas de moda, en esta ocasión se decidió por un vestido de Gucci, una de sus favoritas.

La mexicana brilló en un traje que tenía escote en V, tirantas delgadas, con una sensual abertura en la pierna, pero el gran toque es que estaba elaborado en lentejuelas, todo en un tono muy sobrio, pero elegante, vino tinto, un color que jamás pasará de moda.

Para acompañar este vestido de infarto, Hayek escogió unas sandalias negras de la marca británica Jennifer Chamandi, mientras que sus joyas eran de Boucheron. En cuanto a su pelo, optó por algo clásico y atemporal, unas ondas relajadas y sueltas, y el maquillaje también fue muy natural, en tonos bronces, terracotas y duraznos, que se ajustan muy bien a su envidiable color de piel.

Las conmovedoras palabras de Salma Hayek

Más adelante, la nominada al premio Óscar compartió varias imágenes antes y después de la gala en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores, y compartió este mensaje: “¡Qué noche! Gracias a todos los que asistieron a celebrar los 15 años de @keringfoundation y la segunda cena anual ‘Caring for Women’ en beneficio del Malala Fund, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) and New York City Alliance Against Sexual Violence. Es un gran honor para mí trabajar junto a esta brillante fundación para combatir la violencia de género y continuar la lucha para proteger a las mujeres y los niños vulnerables en todo el mundo”.