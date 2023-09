5 opciones de zapatos para llevar a la oficina que están muy en tendencia

Claramente que muchas personas están obsesionadas con los zapatos, pero cuando se trata de escoger cuál es el par perfecto para ir a la oficina tal vez no es tan fácil, porque no solo se trata de comodidad, también es sobre cuál es el estilo que te haga sentir bien y verte bien, con ese resultado profesional que tanto buscamos en este tipo de contextos.

A partir de las tendencias que se pueden desde ya con las colecciones de la temporada Otoño – Invierno 2023/2024 podemos saber cuáles son esas opciones que más funcionarán en los próximos meses, pero que no solo funcionan para ir a trabajar, ya que son lo suficientemente versátiles para usar en otras ocasiones. Aquí te mostramos varias opciones.

Zapatos de moda para ir a la oficina

Zapatos de tacón bajo

Los kitten heels y con punta afilada son una de las grandes tendencias de esta temporada y que es un must en tu guardarropa. Esta opción es clásica y complementa muy bien lo que sea que te vayas a poner en el día, no solo van con looks sofisticados, con sastrería o pantalones de vestir, también con prendas más casuales, ya sea vestidos, faldas, o inclusive un jean.

Esto quiere decir que son muy fáciles de usar porque se acomodan a eventos sencillos o más formales, además, su gran plus, evidentemente, es que son lo suficientemente cómodos para usarlo a lo largo del día, desde la mañana, hasta la noche, ¿cómo no usarlos?

Tacones pumps

Si no tienes problema con las alturas y causar impacto en la oficina, este tipo de zapatos es otro infaltable en tu colección, además de aportar elegancia y cierto toque de sensualidad. La verdad es que nunca pasan de moda y quedan perfectos con un sinfín de outfits. Por eso es que marcas como Prada, Balmain, Ami, por mencionar algunas, mostraron en la pasarela que estos zapatos de salón son unos grandes protagonistas de la temporada.

Baletas

Los zapatos planos de bailarina de ballet siguen muy fuertes para lo que queda del año y principios del 2024, sabemos que Miu Miu, la firma hermana de Prada, impuso esta moda desde el año, pero de momento están lejos de volverse obsoletos. Otras firmas de lujo que piensan de esta manera son Jacquemus y Maison Margiela.

Tal vez estos zapatos te parecen demasiado tiernos o románticos para ir a trabajar, pero todo depende de cómo los acompañes, por ejemplo, un look más serio, discreto y sobrio puede equilibrar el resultado final.

Zapatos Mary Jane

Este calzado es hermano de las baletas, solo que estos siempre llevan correa y no son tan planos, suelen llevar un tacón muy sutil. A primera vista parecen dar un aire muy escolar, pero en la actualidad el mercado ofrece una propuesta variada, más adulta, seria y contemporánea, por ejemplo, una punta más afilada, o con más estoperoles, para dar ese toque extra.

Mocasines

Esta es otra opción que jamás debería faltar en tu armario, además, es claro que son los favoritos de muchas it girls, ya sea en suela track, en estilo normcore, destalonados o con tacón, son muchas las opciones que puedes elegir para ir a la oficina. Sobra decir que se adaptan a la perfección a eventos formales y a los más casuales, entonces no será nada difícil encontrar un par que encaje con tu estilo personal.