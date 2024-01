5 cortes de pelo que estarán muy de moda en 2024

Finalmente llegó el 2024 y con él una oportunidad para probar cosas nuevas o diferentes, ¿por qué no empezar con un corte de pelo? Este es el momento perfecto para acudir a tu profesional favorita para que te haga ese estilo que tanto has estado pensando, y en caso de que no tengas alguna idea, a continuación, te compartimos algunas.

Hace unos años las tendencias llevaban a un corte recto, más gráfico o exacto, como cuando se llevó el long bob de Christy Turlington en los noventa, tendencia a la que no se pudo resistir Kim Kardashian. Pero ahora todo se enfoca en la textura y el volumen, que las puntas se vean muy sanas y que en general dé un aspecto desenfadado o poco producido.

Basándonos en las pasarelas de las colecciones Primavera – Verano 2024, podemos predecir que el largo será algo muy apetecido, pero las capas serán algo muy clave, asimismo, para quienes quieren evitar las melenas XL se viene con mucha fuerza el pixie. Revisando los referentes de grandes casas de moda como Dries van Noten, Versace, Chanel, y más, aquí te mostramos algunas propuestas.

Corte de pelo midi en capas

Esta opción es ideal si tu cabello natural es ondulado, un claro ejemplo de esto es la top model italiana Vittoria Ceretti, que mostró un estilo muy fresco en un desfile de Chanel, dejando claro que lo natural es lo que se lleva, solo que se le pueden agregar capas para darle más forma. Si este es tu casa, utiliza tratamientos o productos que se encarguen del frizz.

Corte de pelo largo en capas

Algo que se mantiene para el año nuevo son las cabelleras XL, así lo comprobó Rihanna con su más reciente cambio de look, no solo cambió de color, también dejó claro que un estilo voluminoso, con ondas sueltas, es algo muy de moda actualmente, ahora que el reinado del blow out noventero está lejos de acabarse.

Corte bob en capas

Este estilo se ha mantenido a lo largo de los años, después de todo es la mejor opción para quienes lo quieren corto, pero sin que sea demasiado drástico. Lo único es que ya no se lleva recto, al estilo de la editora de moda, Anna Wintour. Ahora vemos que se lleva con textura, en capas y con volumen. Recuerda decirle a un experto que te lo haga de una forma en que se acomode a tu tipo de rostro, para no perder el efecto.

Corte de pelo shag rizado

El shag sigue muy de modo solo que ahora más corto, antes solíamos verlo a la altura de la clavícula. Pero, como se vio en la reciente pasarela de Stella McCartney, entre más mini mejor, una propuesta perfecta para quienes aman esa vibra setentera, además de que es una excelente opción si tienes el pelo ondulado o rizado, estamos en el mejor momento para que te animes a probarlo.

Corte de pelo pixie

Una vez más el estilo de hada vuelve a posicionarse entre los listados de tendencias capilares, así lo vimos en la propuesta del diseñador belga, Dries van Noten, una alternativa liberadora para quienes verdaderamente se atreven. Si no quieres durar horas arreglando tu melena, mejor cortarlo, que requiere un mínimo esfuerzo. Solo debes recurrir a la cera para peinar o algún gel ligero, todo depende de cómo quieras llevarlo.