5 delineados de ojos que están de moda en 2024

El delineado de ojos se ha convertido en el atractivo más distintivo en el mundo del maquillaje. Saber qué delineado te harás es una decisión muy importante. Ya sea que estés yendo a una fiesta o simplemente saliendo a pasear, el delineado de ojos puede hacer que tu maquillaje destaque.

5 delineados de ojos que están de moda

Delineado Grueso Ascendente

Este delineado se realiza en un intenso negro y con un trazo grueso y ascendente. Para potenciar aún más la mirada y otorgarle un toque de luminosidad, se puede combinar con sombra verde turquesa. Este estilo es perfecto para un look de noche y se puede combinar con un labial oscuro para un look más dramático.

Cat Eye

Este estilo de delineado es perfecto para elevar la mirada. Se realiza un trazo con rotulador negro en el párpado superior, logrando un efecto push up. Este estilo es ideal para un look de noche y se puede combinar con sombras de colores intensos para un look más atrevido.

Delineado Gráfico

Las tendencias para este 2024 en delineados gráficos sin duda serán los que son en color pastel y blancos. Este tipo de delineados pueden ser tan complicados o sencillos, desde figuras elaboradas hasta un clásico cat eye. Este estilo es perfecto para un look de día o de noche y se puede combinar con cualquier color de sombra de ojos.

Delineado de Colores

El color teñirá nuestros ojos en 2024 en forma de trazos gruesos o eyeliners XL. Azul, naranja, rosa, amarillo… los colores neón más potentes se alían con el clásico eyeliner negro para crear unas miradas de impacto muy fáciles de conseguir. Este estilo es ideal para un look de día y se puede combinar con sombras de colores neutros para un efecto más natural.

Delineado con Glitter

Este es uno de los delineados perfectos para salir una gala nocturna, ¿o por qué no?, una fiesta. Para lograrlo necesitas: pegamento para glitter, glitter plateado y delineado negro. Este estilo es para un look de noche y se puede combinar con un labial oscuro para un look más dramático.

Cada uno de estos estilos de delineado tiene su propio encanto y puede adaptarse a diferentes tipos de rostros y estilos. Así que no dudes en experimentar y encontrar el que mejor se adapte a ti. Recuerda, la belleza está en la diversidad y en la capacidad de expresarnos a través de nuestro maquillaje.