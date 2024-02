5 tendencias en uñas que dominarán en 2024

Las tendencias en términos de uñas parecen variar cada semana, sobre todo por las ocurrencias que podemos encontrar en redes sociales como TikTok, sin embargo, hay algunas modas que persisten a la novedad de estas plataformas y son más longevas cada año. Hablando de 2024, en términos de colores los que se imponen como básicos son los cafés y los rojos, y en cuanto a términos de acabados, encontramos la manicura cromada, que da un brillo muy especial a nuestras manos.

Sin embargo, una moda que persiste al paso de tiempo es la minimalista, hablando de uñas nos referimos a los tonos nudes, pasteles y esmaltes transparentes, las opciones perfectas para quienes quieren algo discreto y atemporal, aunque encontramos algunas variaciones con ciertos decorados.

Asimismo, para quienes quieren probar con colores diferentes o inesperados, encontramos propuestas de azul oscuro, verde oliva, matices grisáceos y muchos más. A continuación, te compartimos cinco tendencias que puedes tener a modo de guía o ideas para cuando no estés tan inspirada o inspirado.

Milky nails

Justo hablando de esas opciones más sobrias y naturales, esta opción en colores blanquecinos y tranquilos es una de las más grandes apuestas del año. Este estilo se vio en el desfile de la colección Resort 2024 de Chanel, demostrando que la industria de la moda también es una abogada de este estilo. Además, es algo muy fácil de lograr, escoger un esmalte de tipo lechoso, entre el blanco y el rosa, y para rematar, una fuerte capa de brillo.

Uñas disco

Inspirada en la vida nocturna y decadente de los años setenta, un toque de brillo no le cae nada mal a nadie, así lo demostró Jennifer Lopez en los Globos de Oro de este año, su manicurista, Tom Bachik, dejó ver cómo se lleva esta manicura, empezando con una base en tono nude y se les añade un detalle escarchado, así que no temas a la decoración, con piedras o diferentes dibujos.

Uñas azul oscuro

No es tan oscura como el negro, ni tan básica como un marrón, esta manicura es clásica y no pasa de moda. Aunque parece una opción no muy común, la verdad es que es muy fácil llevarla. Pues ahora es el momento perfecto para llevar las uñas en este color marino, además que va muy bien con cualquier look, desde uno casual en el día, a uno más elegante en la noche, ¿necesitas más excusas?

Uñas dona glaseada

Otra tendencia del año pasado que sigue muy fuerte para el 2024, solo que en esta ocasión se les puede dar un giro refrescante, ya sabemos que la socialité y empresaria Hailey Bieber es una de las grandes amantes de esta alternativa, sobre todo porque combinan con absolutamente todo. Su acabo se debate entre lo brillante y metalizado, pero este año se lleva con un toque cromado, que es una de las texturas clave para la nueva temporada.

Uñas coquette

Ya sabemos que está es una de las tendencias más virales en TikTok, puede que parezca encantador o ridículo, pero es un estilo que se puede incorporar en tu repertorio de opciones, sobre todo porque da ese aire romántico y femenino, puedes adornar una manicura básica en tono neutral y agregarle detalles de lazos, corazones y joyas como perlas.