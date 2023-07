¿Cómo lograr el rubio que usa Margot Robbie?

Sabemos que la mujer del momento es Margot Robbie, protagonista de la película ‘Barbie’ y también de la edición julio de la revista Cromos. Durante la gira de promoción de esta cinta dirigida por Greta Gerwig la pudimos ver con diversos atuendos inspirados en la muñeca favorita de todos, pero además del vestuario, es su melena rubia la que también cautiva.

Entonces es muy popular esta pregunta: ¿cuál es el tono o técnica que utiliza para lograr ese efecto tan perfecto? Pues la respuesta la dio su propio colorista, Jacob Schwartz, embajador de Schwarzkopf, que en su cuenta de Instagram contó paso a paso el proceso.

El estilista utiliza la línea Blondme de la firma, especializada en rubios y con grandes tecnologías para un mejor resultado y mayor cuidado del pelo. Para esto, hizo unos highlights muy finos con el lightener y agua de veinte volúmenes. El segundo paso es llevar el pelo a un tono dorado y usar el acondicionador enriquecido de la línea. El tercer paso es humedecer el cabello y luego usar Igora Vibrence en 9-0 cerca a la línea capilar, luego 7-0 en las raíces, después 6-0 por debajo con seis volúmenes. El cuarto paso es la zona dos, que la sección media, con este proceso: 9-0+9-4+8-46 con seis volúmenes. El proceso se debe dejar actuar por 15 minutos. Luego enjuagar, y usar el champú y acondicionador de la línea.

Cromos también conversó con Alexa Pérez, embajadora de la marca desde hace cuatro años, para conocer un poco más de este rubio especial y otros detalles respecto a uno de los tonos más en tendencia del año.

Cromos: ¿Cómo describirías el rubio que lleva Margot Robbie?

Alexa Pérez: El color original fue creado por Jacob Schwartz, un artista de Schwarzkopf, con la línea Blondme, estaba buscando tener resultados increíbles en el pelo de Margot, creo que se ve a leguas que el resultado fue increíble. Algo que lo caracteriza es que es un rubio muy cálido, muy fresco, lleno de mucha iluminación, la técnica que usó fue babylight y con esta tecnología es muy fácil llegar a este tipo de rubios.

Está en tendencia conservar esa base natural o esa dimensión en la raíz de las clientes, eso él quiso llevarla a la Barbie literal porque quería que fuera un rubio que no se viera tan difícil de alcanzar, sino que cualquier mujer lo pueda tener.

C: ¿Cómo conseguir un rubio moderno o en tendencia?

AP: Este es un rubio muy equilibrado, que no se pasa de ese rubio frío que se ve grisáceo, ni ese rubio muy dorado que se ve amarillo quemado que es lo que tanto odian las clientes, o quienes quieren llegar a ese rubio. Casualmente con mi modelo, busqué replicar, no la técnica, la tonalización, un color que fuera muy intermedio, ese blondie cream que es muy mantequilla que está en ese intermedio, sigue siendo muy claro, pero no sea va ni a los dorados ni a los fríos.

C: ¿Cuáles son los rubios que están mandando la parada en 2023?

AP: Si hablamos de Colombia y nuestro mercado definitivamente las técnicas que están muy en tendencia está el melted balayage, que busca mucho cuidar esa dimensión natural de la raíz y sobre todo nosotras que acá somos de bases muy oscuras, sentimos que siempre cuando quedamos ultrarrubias sentimos ese contraste de nuestra base natural tan oscura y la iluminación es demasiado brusco. Con esta técnica lo que buscamos es un color sumamente fundido y degradado de la raíz, logramos ser rubia, pero conservando ese equilibrio con nuestra base natural.

C: ¿Qué rubios les recomendarías a las colombianas?

AP: Definitivamente yo creo que la asesoría es muy importante, más que ir solamente a que me hagan un color o que me apliquen el color de la foto de Instagram y nosotras muy colombianas llegar con la foto de Margot Robbie y decir: ‘yo quiero este rubio’. Entonces es buscar esa asesoría personalizada, seguramente en morenas como yo siempre los tonos muy caramelos, avellanas, siguen estando en esas gamas de rubios y funcionan muy bien, quizás en pieles amarillas colores que sean mucho más neutros que no se vayan ni a los fríos ni a los cálidos, y en esas pieles más claras, más rosaditas, ya podemos pensar en una opción como la de Margot Robbie, un blondie cream, o más mantequilla.

C: ¿Qué nos puedes decir de estas nuevas tecnologías?

AP: La tecnología de Blondme es que tiene un bonding inforcement, los decolorantes se usaban con unos flex aparte para cuidar al máximo el cabello, pero Blondme ya tiene toda esa tecnología incluida, no requieres agregarle algo más para cuidar el pelo. Algo que también es muy novedoso es que no es solo un decolorante, o un tinte, es un sistema completo, previo al color se hace una preparación del pelo, para mí es súper importante, yo lo hago en el salón, mas que la cliente llegue ese día y tenga el rubio de sus sueños, es preparar el pelo para llegar a ese rubio, el día del color hacerlo con cuidado con esta tecnología y un sistema post para que lo cuiden en casa.

C: ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

AP: Cambiar, transformar la vida de las personas, definitivamente siempre he dicho que no solo cambiar el pelo, sino que a través de lo que hacemos. Casi siempre cuando una clienta está buscando un rubio o un color, o un cambio demasiado notorio siento y sé, a veces aunque ellas no cuenten, es porque están buscando algo especial en su vida. Eso es lo que más me disfruto de mi trabajo y es que cada clienta que se sienta ahí sea mi propósito ayudarlas y hacer algo que cambie su vida.