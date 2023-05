¿Cómo usar el retinol? 9 tips para iniciarse en este ingrediente antiedad

Seguramente has escuchado hablar del retinol, ya que en los últimos años ha ganado gran fama en el mundo de la belleza, esto se debe a que es uno de los pocos ingredientes que se le ha demostrado con rigurosidad tener efectividad a la hora de combatir los signos de la edad, es perfecto para prevenir y mejorar la textura, aunque sabemos que cuando se trata de eliminar arrugas lo único con resultados son los procedimientos estéticos.

Para quienes no saben exactamente qué es, el doctor dermatólogo Federico Feltes explica: “el retinol o vitamina A es uno de los activos cosméticos más utilizados en la elaboración de cremas debido a que estimula la proliferación celular y la síntesis de nuevo colágeno”.

“Este derivado de la vitamina A consigue tratar arrugas y manchas de la piel así como mejorar su textura. Su uso está presente en multitud de cosméticos y tiene como objetivo combatir los signos de la edad y el daño provocado por el sol (fotoenvejecimiento)”, dice la doctora Candy Hernández, experta en medicina estética.

El doctor Feltes menciona que esta vitamina va eliminando las capas más superficiales, lo que hace que mejore el estado de los poros y las manchas dérmicas más superficiales. “Además, la aplicación prolongada de retinol favorece la disminución de las pequeñas arrugas de la piel, uniformizando la textura superficial de dicha piel. La utilización de ácidos suaves para la eliminación de las capas superficiales a modo de exfoliante consigue dar luminosidad a la piel y mejorar su textura”, agrega el experto.

Para quienes se preguntan si el retinol es apto para todo tipo de pieles o quién debería alejarse de su uso, el especialista comenta: “nuestra piel es agredida por múltiples factores externos e internos; todas estas agresiones hacen que nuestra piel envejezca y necesitemos activos anti-aging que nos protejan de esas agresiones desde bien temprano”.

“Eso y el ritmo de vida actual hacen que el retinol sea recomendado para todo tipo de pieles, comenzando con concentraciones más bajas y espaciando la aplicación para después, cuando estamos ‘retinizados’, avanzar”, recomienda.

Los expertos recomiendan usarlo solamente en la noche, ya que es fotosensible, pero a continuación te damos algunas recomendaciones si deseas aventurarte en su uso.

Poco a poco

Si eres nuevo en usar retinol, empieza por dos días a la semana, ya que al ser un activo puede irritar la mayoría de las pieles cuando comienzan. Introduce este ingrediente hasta que te sientas cómodo usándolo todas las noches.

Cuidado con la vitamina C

En las noches que uses el retinol evita no usar cosméticos que tengan ácidos exfoliantes, como salicílico, láctico, glicólico, mandélico, porque pueden dejarte con la piel irritada.

No mezclar con exfoliantes

En las noches que uses el retinol evita no usar cosméticos que tengan ácidos exfoliantes, como salicílico, láctico, glicólico, mandélico, porque pueden dejarte con la piel irritada.

Solo sobre la piel seca

Para usar este ingrediente estrella, asegúrate que la piel esté seca, ya que si se hace sobre piel húmeda puede dejarla muy sensible, provocando también irritación. Luego de lavarte la cara, sécala y espera unos cinco minutos para aplicar.

La medida adecuada

El retinol posee una potencia alta y gran efectividad, entonces una pequeña cantidad es necesaria para todo el rostro, una gota del tamaño de una lenteja.

El método sándwich

Si tu piel es sensible y tiende a irritarse, lo que puedes hacer es aplicar primero una capa hidratante, luego retinol y termina con otra capa de hidratación.

Evita las fragancias

Diversos productos cosméticos tienen fragancia en su formulación, pero es mejor alejarse de este tipo porque pueden ser irritantes e inflamatorios para la piel, entonces combinarlos con retinol puede ser aún más grave.

Retención sobre la piel

Para sellarlo se recomienda usar una crema espesa o un aceite sobre el retino el retinol, así se mantiene la hidratación dérmica y evitarás que se deshidrate a lo largo de la noche.

No olvides la protección solar

No tiene sentido buscar un tratamiento antiedad si no eres juicioso con el protector solar, debes aplicarlo todas las mañanas y reaplicar a lo largo del día.