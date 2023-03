Cuidado de pestañas, cinco consejos para dejarlas largas, voluminosas y fuertes

Las pestañas son ese perfecto adorno para enmarcar nuestra mirada, usualmente son un must a la hora de maquillarnos, pero cuando se trata de cuidarlas tal vez se nos olvida o no lo hacemos como se debe. Pero que no cunda el pánico, a continuación, te damos cinco tips para tener unas pestañas fuertes, largas y espesas.

La importancia de desmaquillarse

No olvides quitar la pestañina, sobre todo, cuando sea a prueba de agua. Fotografía por: Agencia Europa Press

Sobre todo cuando sueles usar pestañina a prueba de agua, desmaquillarse correctamente es mandatorio para mantener las pestañas sanas. Debes conseguir un desmaquillante que sea a base de aceite para derretir todo el maquillaje, luego debes masajear con ligereza en movimientos circulares para no lastimar tu piel y tus pestañas. Luego de enjuagar, haz una segunda limpieza con un limpiador normal.

Un suero, tu mejor aliado

Últimamente se ha visto que los sérums o sueros para pestañas están teniendo gran acogida, esto se debe a que las deja hidratadas, largas y voluminosas, de hecho ayudan a que crezcan más. Para ver resultados debes ser constante y a las semanas irás notando la diferencia.

No restriegues ni jales

Hay quienes tienen el mal hábito de restregarse o rascarse los ojos, especialmente cuando se están maquillando o desmaquillando, pero los movimientos agresivos dañan las pestañas y las debilitan. Cuando rices las pestañas debes hacerlo con cuidado sin jalarlas. Cuando te desmaquilles, como ya mencionamos, hazlo suavemente.

Debes en cuando debes darles un respiro

Cuando usas pestañina waterproof debes saber que puedes ir debilitando las pestañas con un constante uso, entonces es mejor de vez en cuando darte un descanso del maquillaje, al menos una vez a la semana, será muy notorio el cambio en a salud de las pestañas.

Si te vas a hacer un procedimiento que sea con expertos

Si te vas a hacer un lifting de pestañas o te vas a poner extensiones, lo mejor es recurrir a un profesional que sepa cómo cuidar y proteger tus pestañas. Haz una investigación profunda de quiénes son los mejores en esta materia para asegurarte de obtener un excelente resultado, además de que trabaje con higiene y limpieza, después de todo… ¡son tus ojos!