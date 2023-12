¿El rubio está pasando de moda? Ester Expósito impacta con este cambio de look

En un mundo en el que muchos desean hacer todo lo posible por volverse rubios, Ester Expósito deja los tonos claros para volverse morena. Así lo reveló en el más reciente evento al que atendió, mostró su nuevo look en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2023.

Lee también: Paula Mendoza, diseñadora colombiana, colabora con esta lujosa firma

Aquí encuentras más contenidos como este

La actriz adoptó un nuevo color de pelo, pareciera ser un castaño oscuro, pero como la textura era húmeda, no es posible ver cuál es el tono real. Esto demuestra que ella no le teme a nada, pues arriesgarse tanto para un evento tan público no parece ser lo que muchos intentarían hacer.

“No creo que la alfombra roja sea un lugar para experimentar”, dijo Sam MckNight, uno de los expertos en pelo más reconocidos en la industria de la moda. Pero eso no quiere decir que sea una regla inquebrantable, pues cada quien debería animarse a correr esos riesgos de vez en cuando, después de todo solo es cabello.

Aunque sí es cierto que los estilistas recomiendan darse unos cuantos días antes de una fecha importante si quieres un cambio drástico, esto lo dicen para que te vayas acostumbrando al nuevo estilo. Cuando se trata de un nuevo color de melena, al dejar esperar un tiempo esto permite que el tono se asiente y se una a la base natural luego de unos cuantos lavados.

El caso de Ester Expósito es especial, pues así como unas pocas celebridades, confirma que las reglas están para romperlas y que no hay nada como jugar con nuestros propios rasgos. Además, es evidente que le sienta muy bien este color, tal vez se trate de una maniobra para un nuevo trabajo como actriz.

Además: Rihanna demuestra cómo usar baletas de una forma diferente y más interesante

La española galardonada con el reconocimiento de Mujer del año por la revista GQ poco a poco ha ido dejando el rubio atrás, en las últimas semanas ha ido revelando su interés por oscurecer su pelo por fases, llegando a un castaño claro y ahora abrazando uno más oscuro.