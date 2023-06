Maquillaje para hombre: guía fácil para usarlo correctamente

Resulta curioso que el maquillaje en hombres siga siendo esta especie de tabú, que esta herramienta de belleza sea solo exclusiva para las mujeres demuestra como el llamado patriarcado y las masculinidades frágiles siguen siendo toda una realidad. Pero la industria de belleza ha notado cómo cada vez ellos están más interesados en este tema, de hecho, hay firmas que le han querido apuntar a este público, por ejemplo, Chanel hace unos años sacó algunos productos específicos para sus clientes masculinos.

Una reciente encuesta del portal YouGov, en Reino unido, demostró que 1 de cada 20 británicos se maquilla, 1 de cada 50 lo hacen semanalmente y 1 de cada 100 a diario. Esto demuestra que el mercado del cuidado personal masculino ha estado creciendo exponencialmente y seguramente es el momento de que en Latinoamérica ellos se den cuenta que hay muchos beneficios que pueden sacar.

Si tu piel se ve un poco apagada, sin gracia, o si quieres simplemente verte mejor, el maquillaje para hombres puede ser una gran manera de lograrlo. Y no necesariamente estamos hablando de un maquillaje exagerado, glamuroso, lleno de escarcha y colores, no, más bien se trata de resaltar naturalmente lo que ya tienes. Danny Gray, fundador de la marca War Paint for Men, conversó con GQ y dio varios tips al respecto.

Nunca te saltes la preparación

El maquillaje es la clave de muchos rostros perfectos, pero tampoco hace milagros, entonces es necesario empezar con un lienzo preparado previamente, es decir, que tu cutis esté lo más saludable posible, “Preparar la piel es la clave para que el maquillaje que te apliques, así como la base o el corrector, no solo se fije bien en la piel, sino que dure todo el día”, dice Gray.

Consigue un buen limpiador, que se ajuste a tu tipo de piel, ya sea sensible, grasa, mixta, o seca, hazlo con agua tibia y para terminar un splash frío. Luego aplica una crema hidratante, que también se ajuste a tu tipo de piel y por último el protector solar que nunca puede faltar. Si necesitas un toque extra puedes recurrir a un primer o prebase que ayude en esas necesidades específicas, por ejemplo, uno matificante para esas zonas en las que tu piel es más grasosa, uno hidratante para darle más jugosidad al efecto final, o incluso uno que rellene los poros si los tienes dilatados.

Deshazte de esas molestas ojeras

Sin tener que recurrir al maquillaje hay algo que puedes hacer para eliminar esa mirada cansada que no te deja alcanzar esa apariencia perfeccionada, algo sencillo que puedes hacer es usar una crema para el contorno de ojos, aplícala a ligeros toques por debajo del parpado inferior.

“Un truco estupendo para despertar y refrescar los ojos cansados es guardar la crema en la nevera”, explica Gray, “Cualquier cosa que esté fresca te ayudará a desinflamar los ojos”.

La aplicación correcta del maquillaje

Una base ligera y un buen corrector serán tus mejores aliados, la base, que también puede ser una crema hidratante con color, tiene el fin de unificar el tono de la piel, pero si necesitas tapar ciertos granitos, cicatrices o manchas, utiliza un corrector.

No olvides difuminarlos correctamente, ya sea con una brocha, una esponja humedecida o incluso tus propios dedos.

“Cuando te apliques la base de maquillaje o la crema hidratante con color, difumínala por toda la cara hasta la línea del pelo y por el cuello para asegurarte de que queda natural (…) Pon especial cuidado en las zonas que se arrugan, como alrededor de la nariz y debajo de los ojos”.

Si aplicas producto en el cuello, ten mucho cuidado si estás usando una camisa o camiseta blanca, porque lo más probable es que se manche, en ese caso sería mejor evitar esta parte del cuerpo. Si sientes que aplicaste mucho en alguna zona, pasa una esponja humedecida para eliminar el exceso, o frota tus dedos hasta que se sientan calientes y pásalos suavemente por tu rostro para terminar de difuminar.

Presta atención especial a los ojos

El contorno de los ojos es muy delicado, si vas a aplicar producto en esta zona, hazlo ligeramente, con pequeños toques con el dedo anular para difuminar correctamente. “La piel del contorno de los ojos es mucho más fina que la del resto del rostro, y por eso usar el dedo anular es lo más delicado (…) Si das golpecitos o toques en lugar de arrastrar, cuidarás mejor la piel a largo plazo”, dice el experto.

Cuidado con el brillo que deja el sudor

Nuestra rutina diaria puede hacer que nos movamos de un lado para el otro y es inevitable que en algún momento empieces a sudar un poco o que tu rostro empiece a verse ligeramente oleoso, si esto es algo que te sucede, utiliza un poco de polvos traslucidos en las zonas en las que salen brillos y así dejar un acabado mate.

“Aplica suavemente el polvo con movimientos circulares en las zonas de la cara que puedan generar brillos”, menciona Gray, “Lo más probable es que se trate de la zona T, que incluye la frente, la nariz y la barbilla”.

Los polvos pueden venir sueltos o compactos, generalmente los sueltos dejan un efecto más natural, aunque hay tecnología en los compactos que también puedes aprovechar. Al usar la brocha verifica previamente que no contenga una gran cantidad de polvos, lo ideal es utilizar muy poco para evitar una apariencia muy obvia o exagerada.

Destaca tu barba y cejas

Si necesitas un empujoncito en estas áreas puedes mejorarlas con la ayuda de un lápiz de maquillaje, un truco para muchas mujeres.

“Afila bien el lápiz y así podrás dibujar trazos similares a los del vello para rellenar cualquier parche o zona más clara. Si quieres difuminar y dar forma al vello para conseguir un aspecto más natural, hazte con un peine pequeño y pásalo ligeramente por las cejas en la dirección adecuada”, agrega el experto.

