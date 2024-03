Tratamiento de bicarbonato para el cabello: beneficios, precauciones y preparación

Impredecible : Aunque el bicarbonato tiene beneficios, su uso puede ser impredecible. No todos los cabellos reaccionan de la misma manera, y algunos pueden experimentar sequedad o daño.

No es un sustituto del champú: Aunque puedes usar bicarbonato como limpiador ocasional, no debe reemplazar tu champú regular. El bicarbonato no proporciona los nutrientes y acondicionamiento que un buen champú ofrece.