Humildad y constancia: las claves del éxito arrollador de Mario Hernández

La industria de la moda está en constante evolución, hoy hay más espacio para la pluralidad de los gustos. En un medio tan competido y exigente, tener una trayectoria de 45 años es un logro invaluable.

El 2023 es un año clave para Mario Hernández, pues celebra casi medio siglo dejando una huella indeleble en el gusto de los colombianos. Para festejarlo, la marca ha creado un museo para recorrer los pasos de lo que han sido varias décadas de operaciones.

De Marroquinera a Mario Hernández

Así luce la evolución de algunos de los productos emblemáticos de Mario Hernández. Fotografía por: Arturo Rodriguez

En 1978 Mario Hernández empezó a darle forma a lo que hoy es una de las fábricas más impresionantes de confección en Latinoamérica.

“Celebramos los 45 años de la empresa Marroquinera, fundada en el año 1978. La primera tienda de marroquinería se fundó en el año 72, pero en esos lugares yo no encontraba el producto que quería para mis tiendas, por eso vimos la necesidad de montar una fábrica”, recuerda Mario.

Al crear los primeros maletines, de madera cubierta de cuero, muy pocos se imaginarían la dimensión que alcanzaría en pocos años. “Comenzamos con maletines ejecutivos de madera, que todo el mundo usábamos uno y hoy en día ya nadie lo utiliza. Afortunadamente, al ver este museo es claro cómo nos hemos ido actualizando y, algo muy importante, cómo hemos mejorado el diseño y la calidad”.

En sus inicios poco más de una decena de empleados componía lo que en ese entonces se llamaba Marroquinera de Colombia. “Cuando comenzamos teníamos 10 obreros y 10 máquinas, hoy hay más de 1.000 personas que dependen de nosotros, y seguimos ampliando nuestras opciones, con inversiones e infraestructura, porque la economía es muy cambiante. A ciencia cierta no sabemos qué podría pasar mañana, y mi prioridad es sostener los empleos”, asegura Mario Hernández.

El “fracaso” que cambió el nombre de la compañía

Con el crecimiento de la compañía, Hernández puso su mirada en el exterior y decidió apostar por tener presencia en el piso estadounidense, abriendo así su primera tienda en Nueva York.

“En el año 1992 abrimos una tienda con el nombre de Marroquinera, pero la gente no lograba pronunciarla en inglés. Además, los productos que llevamos eran solo en café y negro, pero en ese lugar no era lo que se vendía porque tenían estaciones y colores”, recuerda el propietario de la compañía.

La dificultad de los habitantes de la Gran Manzana para pronunciar el nombre llevó esta tienda a su quiebra. No obstante, abrió la puerta a que se tomara la decisión más trascendental en la historia de la marca. El cambio estableció un antes y un después: llamar la empresa Mario Hernández.

“Después del ‘fracaso’ de esa sede, me contacté con una agencia de publicidad que me dijo que yo fabricaba artículos de lujo y por eso tenían que llevar el nombre del fundador. Yo no había querido hacer ese cambio para no figurar, pero hicimos caso y le cambiamos el nombre. Al principio la gente no compraba el producto porque decía ‘Mario Hernández’, pero hoy, si no dice Mario Hernández, no lo compra y con muchas marcas pasa igual, es una cuestión de constancia”, afirma.

El que no evoluciona, pierde

Con el cambio de las modas y las tendencias, las empresas también deben ir jugándosela para no quedar relegadas. Esta fórmula está clarísima en las operaciones de Mario Hernández, lo que se evidencia en las decenas de diseños que han creado con el paso de los años.

“Cuando estaban las carrozas de caballo se hizo necesario evolucionar y nació el carro. Esto mismo sucede con todo: primero Adán y Eva andaban desnudos, pero luego usaron hojas y al final crearon ropa; cuando Edison sacó el bombillo, entonces se acabaron las velas y se convierten en decoración. Cuando Steve Jobs sacó el primer teléfono Apple toda la dinámica cambió”, explica empresario santandereano.

“Todo el mundo está evolucionando y la información llega al momento, entonces nosotros, si queremos permanecer, tenemos que actualizarnos. A un buen médico, un buen ingeniero o un buen abogado les toca actualizarse. Eso mismo ha sucedido con la Marroquinera, ahora Mario Hernández”, señala el protagonista de esta historia.

Mario Hernández: un mano a mano con Cromos

¿Cuál sería su consejo para que una marca logre estar vigente durante 45 años?

La clave es, primero, estar investigando constantemente para seguir evolucionando a lo que el mercado nos pide. Hoy vivimos en una velocidad impresionante, la calidad de vida que tenemos es muy buena para lo que hace 20, 30 o 40 años atrás, por eso debemos actualizarnos a lo que la gente necesita y quiere de nosotros. También es fundamental trabajar siempre siendo honestos y transparentes.

¿Cuál es uno de los mayores aprendizajes de estas casi cinco décadas de trabajo?

La importancia de la constancia y la humildad. Uno no se puede dárselas de rico y creer que por eso es más que otra persona, no puede tratar mal a la gente, hay que generar empleo, hay que pagar impuestos, hay que ser transparentes y, mi consejo personal, hay que votar a consciencia, por políticos honestos.

¿Qué se viene para Mario Hernández?

Hay varios objetivos: sostenernos ante la situación del país, generar empleo, tener un mejor producto todos los días, estar actualizados, evolucionar constantemente con los gustos y necesidades de nuestros clientes. Estamos construyendo la marca de la marca de lujo colombiano, usted ve que tenemos medias calzoncillos, perfumes, camisetas para hombre y mujer, zapatos para hombre y mujer de la mejor calidad.

¿Cuál es mi mensaje para los emprendedores?

Si uno no se actualiza, se quiebra. Entonces el emprendedor tiene que estar actualizándose. La moda está llegando al instante con el internet, así necesitemos pasaporte del mundo es uno solo, entonces tenemos que competir con eso.

Una invitación a los lectores de Cromos

A quien quiera conocernos, están invitados a conocer nuestra fábrica y más de nuestra historia. Yo almuerzo todos los días aquí. Los espero.