Met Gala 2023: conoce a los que no son bienvenidos a la icónica gala

Karl Lagerfeld es el protagonista de la Met Gala 2023. El diseñador fallecido en 2019 merecía un homenaje y el evento que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Nueva York es el mejor espacio para aplaudir el legado del alemán.

La esperada exhibición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty es un resumen de la larga carrera del diseñador. Casi 150 atuendos se destacan en la exposición 2023.

La Met Gala siempre brilla por la pomposidad y extravagancia de las celebridades invitadas. Hoy 1 de mayo los medios de comunicación dedicados a la fuente entretenimiento destinan gran parte de su contenido a lo que sucede con los famosos que recibieron la invitación de Anna Wintour, la periodista que ha mantenido e impulsado la gala.

Aunque la mayoría de los portales registran a los que pusieron un pie en la alfombra, a continuación les compartimos un listado de famosos que odiaron asistir a la Met Gala en años anteriores. Algunos no volvieron, en cambio otros recularon y regresaron para ser fotografiados por los que cubren la nueva edición.

Donald y Melania Trump

El rompimiento entre los Trump y la Met Gala data del 2016, cuando Anna Wintour apoyó públicamente la candidatura a la presidencia de Hilary Clinton. El polémico magnate ganó la presidencia y se posesionó en 2017. Se especula que Wintour no volvió a invitar al republicano ni a su esposa, y que estos tampoco regresarían porque es un espacio en el que encontrarían mucha resistencia a sus ideas políticas.

Gwyneth Paltrow

“Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamourosa y que vas a ver a toda esta gente famosa. Y llegas y está atascado, hace muchísimo calor, todos te empujan, ya no estamos en edad de hacer esas cosas”, manifestó la actriz y empresaria en 2013 a un medio de comunicación.

Sus palabras tuvieron un eco enorme, al punto de que se habló de un veto en los años siguientes. Para alegría de sus seguidores, en 2019 retornó a la alfombra roja de la Met Gala.

Zayn Malik

“Definitivamente eso tan egocéntrico de ‘Veánme, soy espectacular’ no es para mí”, criticó el que pasó por la banda juvenil One Direction. El cantante no parecía muy contento en la edición de 2016, muchos creyeron lo contrario, pues entonces asistió con Gigi Hadid, con quien rompió posteriormente.

En 2018, Zayn Malik dijo tildó de “aburrida” la gala y sostuvo que no asistiría más porque lo suyo es quedarse en “casa haciendo algo más productivo”.

Amy Schumer

La comediante no se mordió la lengua a la hora de lanzar una diatriba contra el evento. “No me gusta, todos vestidos como una bola de imbéciles. No me gusta, no tengo ningún interés en la moda. No me importa”, deslizó en una emisora radial.

Schumer también dijo que la Met Gala es una “incómoda con la farsa”.

Demi Lovato

“Había una famosa que estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo. El ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber”, denunció la cantante a Billboard.

Lena Dunham

La escritora Lena Dunham es una invitada frecuente a la alfombra roja, aunque siempre se ha quejado del ambiente del evento, al que ha tildado de “poco agradable”. Algunos periodistas informaron que en una edición Lena y Odell Beckham Jr. querían irse rápidamente. ¿Al fin qué?