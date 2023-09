5 accesorios de moda que debes tener esta temporada

La temporada Otoño – Invierno 2023/2024 está a la vuelta de la esquina y ya muchos se encuentran a la expectativa de saber cuáles serán esas tendencias que marcarán las tiendas y los armarios de las personas. El barbie y el mermaidcore fueron algunas de las estéticas más marcadas en el último año, pero en estos momentos la industria está girando hacia otras direcciones y algo que brilla para los próximos meses son los accesorios, esos que hacen elevar nuestros looks a un 100% y que verdaderamente nos hacen sentir como íconos de la moda.

A continuación, te reunimos cuáles son esos cinco accesorios que mandarán la parada en lo que queda del año y principios del 2024.

Guantes

La década de los cincuenta se pone de moda con este elegante accesorio perfecto para cuando bajan las temperaturas, solo que tal vez se combinan de formas menos esperadas y más relajadas, para dar un resultado más contemporáneo. En las pasarelas y en las calles hemos visto varias propuestas. Por ejemplo, una de las marcas más de moda, Courrèges sugiere diseños más informales, en colores oscuros y en cuero, asimismo, se deja el pulgar abierto para darle ese toque diferente e inesperado.

Otras marcas que también apuestan por los guantes son Givenchy y Gucci, también en tonos negros, la marca francesa propone unos que van con tiras con un largo que va hasta casi los hombros; mientras que la firma italiana sugiere una versión arrugada y en efecto piel.

Cinturones superpuestos

Si quieres saber cuál es una de las tendencias más destacables del otoño – invierno es esta, los cinturones son un must para esta temporada, vienen en estilos diversos, como de los 2000, pero también algunos más minimalistas.

En el caso de Louis Vuitton, Hermès y Fear of God sí se decantan por versiones más discretas y sobrias, se ponen encima de abrigos, y Hermès dice que van por encima de prendas tejidas para acentuar la cintura. Por otro lado, Max Mara propone llevar cinturones maxi, que parezcan un corsé, recordando el New Look de Christian Dior en los cincuenta.

Aretes XL

A veces en la moda se dice que “menos es más”, pero para esta temporada, al menos en cuanto a pendientes se trata, entre más grandes mucho mejor. Alexander McQueen muestra accesorios de grandes longitudes. Schiaparelli, con el surrealismo y la extravagancia que tanto le caracterizan, propone aretes asimétricos con formas orgánicas.

Por otro lado, Y/Project mostró aretes en forma de mano y modelos con diferentes posiciones de los dedos. En el caso de Ferragamo, mostraron joyas sencillas y simétricas, pero maxi. En cuanto a Missoni, trae de vuelta los aros, en diseños simples, pero con una apariencia deformada.

Maxi bolsos

La tendencia de todo más grandes también aplica en tus carteras, para los próximos meses no se llevan grandes, se llevan enormes. Por ejemplo, Loewe creó una versión de su bolso Puzzle en un tamaño colosal. Jil Sander sugiere una alternativa en estampado de animal que se ve excelente con diversos colores.

Por otro lado, otra de las marcas más apetecidas del momento, Bottega Veneta, también reversionó su bolso Jodie y lo hizo monumental para quienes quieren no solo verse a la moda, pero también necesitan afrontar el día a día muy bien equipados.

Collares de perlas

La princesa Diana sigue siendo un referente de estilo y esto es evidente en las pasarelas de la temporada Otoño – Invierno 2023/2024, como es el caso de Jacquemus que hizo un homenaje, agregándole una piedra al centro del collar, un estilo muy parecido al que acostumbraba a llevar la desaparecida realeza británica.

Otra marca que le apuesta a este clásico de muchos joyeros es Vivienne Westwood, la casa de modas inglesa incorporó su afamado logotipo que une diversas perlas. Esto también lo hizo Chanel, en una versión más discreta y sencilla.