5 tendencias que marcan la moda para el resto del año

Si no vives en el hemisferio norte puede ser algo extraño o irrelevante seguir las tendencias que no necesariamente aplican a tu contexto por diferentes razones, sin embargo, digamos que hay formas de adaptar lo que dictan las grandes casas de modas que vienen de esta parte de moda y más bien las podemos tener en cuenta como una guía (vaga o no vaga) de lo que podemos usar cada temporada.

Primavera – Verano está por terminar y se siente Otoño – Invierno, y a grandes rasgos es posible decir que la inspiración o propuestas se mueven a partir de diferentes corrientes, por ejemplo, un enfoque bastante popular es lo humano, lo que se aplica realmente a la vida de un ser común y corriente. Pero aquí te compartimos cuáles son las tendencias que estarán fuertes en lo que queda del año y principios del siguiente.

Realidad absoluta

Con esto nos referimos a que una parte de la moda propone usar lo más sencillo, práctico o cómodo posible, adaptándose a lo que sea que pueda venir en el día a día. Por ejemplo, combinar un buzo de capota con un abrigo camel que va por encima de él y leggins, como se pudo ver en el desfile de Miu Miu. Otra opción que se vio en la pasarela es llevar unos jeans baggy con una camisa a rayas y una gabardina, así se vio en Gucci.

Abrigos negros, lo infaltable

Puede que esta opción no haga emocionar a muchos, pero se basa en la necesidad de buscar artículos que sean atemporales y sean una inversión para nuestra colección en el armario. Un abrigo bien hecho, con excelentes detalles en hechura, es algo que sienta muy bien para este momento del año. Piensa muy bien a la hora de comprar, la idea es que lo uses por muchos años más. Algunas referencias: Alaïa, Victoria Beckham o Balenciaga.

Tan clásica como una camisa blanca

Evidentemente la fuerza de las prendas básicas toma un especial sentido en esta temporada, estarás pensando qué tiene de especial, pero ahora son las protagonistas de los outfits que muchas y muchos querrán usar los próximos meses. Ya sea una camisa XL que parezca un vestido, como presentó Valentino, o una de corte masculina combinada con una minifalda, según propone Prada.

El poder del traje ejecutivo

En las últimas temporadas hemos visto como una camisa con una corbata son el combo perfecto, según reportan Dior, Valentino y Alexander McQueen. Ahora, para la temporada que se acerca, vemos como los trajes ejecutivos llegan a su máximo esplendor, así se vio en las pasarelas de Saint Laurent y Louis Vuitton, basándose en una de las siluetas más fuertes del momento, hombros fuertes, algo que Balenciaga también tiene muy presente. Ahora la frase: “vístete para el trabajo que sueñas” toma un sentido más especial que nunca.

Envuélvete en bufandas

Si vives en un lugar donde suelen bajar las temperaturas, esta tendencia seguro resuena en ti, cobijas, fulares, pañoletas, todos esos detalles fueron vistos en diferentes variaciones en las colecciones de firmas como The Row, Saint Laurent y Giorgio Armani. Para complementar esta moda, agrega un accesorio, un broche que dará ese toque personalizado que muchos buscamos.