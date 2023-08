Undergold, así es cómo la estética urbana se mantiene vigente en el país

Undergold fue el encargado de cerrar con broche de oro una nueva edición de Colombiamoda y esto lo hizo con un detalle sin precedentes, una pasarela en un aeropuerto (precisamente en el Olaya Herrera), por fuera del recinto feria como se suele acostumbrar en este evento, por supuesto lo hizo con el estilo urbano que tanto le caracteriza.

Eso no fue todo, Simón Bermúdez, el fundador de esta firma con sello nacional, colaboró con Johnnie Walker, para salir con un resultado que causara sensación entre los espectadores y en las redes sociales. Es por eso que Cromos entrevistó al diseñador para conocer un poco más de esta aventura y otros detalles de la marca.

Cromos: ¿Cuál es el nombre de esta colección y cuál fue la idea inicial detrás de ella?

Simón Bermúdez: ‘Walking Into Heaven’ es una colección que plasma el camino que tomamos para cumplir nuestros sueños. Justo cuando logramos conectar nuestro propósito comenzamos nuestro camino hacia lo que en verdad deseamos. Lo anterior permite derribar todos los límites y barreras para así alcanzar lo que más anhelamos metafóricamente, el cielo.

Para muchos el cielo es relacionado con el límite, un lugar anhelado. Walking into heaven inspira a las personas a seguir hacia lo que verdaderamente desean, por más lejano que parezca. Es llegar a este lugar surreal donde todo es alcanzable, todo es posible, el Edén o el paraíso.

En esta colección elegimos elementos representativos que unen tendencias internacionales con elementos característicos del folclor de la ciudad, rompiendo paradigmas de lo que todos conocen, creando así un escenario sublime.

C: ¿Cómo se dio la posibilidad de colaborar con Johnnie Walker y por qué decidiste aceptar?

SB: La gente de Johnnie Walker buscaba un aliado para Colombiamoda este año y Undergold es una marca que constantemente busca crear proyectos y conceptos que vayan alineados con su filosofía de crear conciencia e inspirar a las personas e invitarlas a encontrar ese potencial ilimitado que todos tenemos cuando encontramos nuestro propósito.

Cuando surgió esta propuesta nos encontramos con que las dos marcas siendo aspiracionales en sus categorías buscaban crear progreso colectivo, además que en esta alianza vimos la oportunidad única para resaltar el talento local en moda, música y cultura. Queríamos inspirar a todos los soñadores del país, demostrando una vez más que Colombia cuenta con personas muy talentosas que tienen el potencial suficiente para crear impacto no solo a nivel nacional si no también internacional, llevando así a crear progreso colectivo. A pesar de que se conserva cada identidad de marca se logran generar ideas de cambio.

C: ¿Cuáles son esos valores que crees compartir con esta marca?

SB: Creo que con Johnnie Walker conservamos la característica de ser aspiracionales logrando romper paradigmas, inspirar o abrir caminos y finalmente construir cambios por medio de progresos colectivos. Esto es lo que buscábamos con esta alianza y considero que lo logramos.

C: ¿Hay algunos materiales que quieres destacar?

SB: Los materiales más importantes de la colección son la tela de arte gobelino importada de España que era utilizada para tapicería, también el cuero de becerro que usamos para crear accesorios, pedrería y telas exclusivas de la marca.

C: ¿Cómo crees que se mantiene la estética streetwear fresca y atractiva en el país?

SB: Para poder lograrlo es vital estar en constante investigación de tendencias internacionales de la moda, música, arquitectura y arte. Todo esto te da los elementos para poder crear propuestas que estén adelantadas a lo que está pasando en el país. Además de lo anterior para nosotros lo más importante es cómo saber llevar toda esta información a nuestro estilo streetwear con propuestas curadas desde la propuesta de moda que lleven dentro de sus conceptos y mensajes con el ADN de la marca que es muy enfocado en el higher-self knowledge o en la introspección para conectar con nuestro propósito para poder cumplir nuestros sueños.

C: ¿Cuál fue el reto de lanzarse al mercado femenino?

SB: Venimos viendo como la moda cada vez es más genderless, no es tan divida como antes que una prenda era solo femenina o masculina. Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que ya dentro de nuestro público teníamos un alto porcentaje de mujeres que venían comprando la marca dentro de las categorías actuales que eran un poco más pensadas en lo masculino, decidimos crear una línea que le diera a las mujeres una oferta que no estaban encontrando en el mercado actual y que complementaba ese total look streetwear, luxury y high-end que estaban buscando dentro de la marca, la cual ya sabíamos que conectaba con ellas por tener una propuesta de valor diferenciadora.

C: ¿Qué se viene para la marca?

SB: Se vienen retos muy grandes de expansión internacional, venimos creciendo en países como Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana, México e Israel, pero queremos lograr un mayor impacto a nivel internacional en la industria de la moda demostrándole al mundo que como latinos tenemos el nivel para proponer y ser referentes en moda en plataformas internacionales. Ya lo venimos haciendo en otros ámbitos como lo es la música y el arte, por otro lado, buscamos crecer en la categoría femenina, seguir fortaleciéndonos como marca streetwear dentro del país. Entregando cada vez una propuesta de moda más completa entrando en diferentes categorías como lo venimos haciendo por ejemplo con jeans, chaquetas, pantalones, accesorios, ropa anterior, para que nuestro consumidor encuentre siempre un total look diferenciado, pero con el ADN característico de Undergold.