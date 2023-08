Alexa Demie, de Euphoria, está de regreso con este importante proyecto de moda

Alexa Demie es una de las actrices más destacadas de una de las series más exitosas de HBO, ‘Euphoria’, producción muy mencionada últimamente luego de que se dio a conocer que uno de sus actores, Angus Cloud, muriera inesperadamente. Dejando de lado la trágica noticia, ella está de regreso protagonizando una estelar campaña de moda.

Para ser más precisos y dejar el misterio, la actriz es una de las protagonistas de las nuevas imágenes publicitarias para el otoño de Calvin Klein, en esta campaña también aparecen personalidades de la talla de el rapero Kid Kudi, Jennie del grupo surcoreano Blackpink, Jung Kook de BTS y la personalidad de televisión, Kendall Jenner.

En las provocativas fotografías, la estadounidense de ascendencia mexicana posa con la sensualidad que tanto la caracteriza, mientras luce las nuevas piezas de jean y ropa interior de la popular firma de moda.

Hay algunas fotos en las que posa completamente en lencería, mientras que hay otras en las que Alexa Demie aparece usando algún top con una minifalda, pero también aparece más vestida, usando una chaqueta y un pantalón en denim, el material estrella de esta marca americana.

Al hablar de la más reciente campaña, Calvin Klein mencionó que es la celebración de sus piezas más icónicas, asimismo, este es el primer paso de una nueva estrategia que busca llegar a otras generaciones de consumidores.

Para esta ocasión se escogió al dueto Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin para hacer las fotos, los espacios escogidos se tuvieron presente para que los modelos se sintieran completamente cómodos.

¿Cuándo estrena la tercera temporada de Euphoria?

El tema de la fecha de estreno de la continuación de este seriado de HBO ha causado tremendo revuelo en la audiencia, en mayo de este año se dijo que su director, Sam Levinson, había indicado que sería hasta 2025, ya que estaba concentrado en su otro proyecto, el fracaso rotundo, ‘The Idol’.

“Euphoria es uno de los que habíamos comenzado a escribir junto con la postproducción de The Idol, pero en este punto, no tenemos innumerables guiones. No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente en 2025, se determinará cuando podamos retomar con Sam, quien en este momento está ocupado y solo está terminando las publicaciones de The Idol”, compartió Francesca Orsi, directora de ficción de HBO, a Deadline.

Luego se mencionó que debido a la huelga de guionistas y escritores que enfrenta Hollywood el producto protagonizado por Zendaya sería publicado hasta 2026.