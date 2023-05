Atelier Crump presenta su nueva colección: ‘Jardín’

Atelier Crump se ha convertido en los últimos diez años un referente claro de la moda colombiana gracias a su forma de interpretar la sastrería, su gran fuerte. Su inspiración se ha mantenido en la flora y la fauna, así se demuestra una vez más con su más reciente colección llamada ‘Jardín’, este espacio que nos sirve de reflexión, admiración y conexión con nuestro entorno.

También te puede interesar: Todo lo que se sabe de la colección de Dua Lipa para Versace

Aquí encuentras más contenidos como este

En esta oportunidad se ven siluetas estructuras incluidas en chalecos, blazers cruzados, camisas, trajes y tops con transparencias, la paleta de color muestra colores vivos y neutros, entre ellos el marfil, el negro, el verde esmeralda y una sensación de los últimos años, el fucsia. Algo que vale la pena destacar los bloques de color que van con estampados de enredaderas que muestran la hija de la Alocasia Amazónica y la Hiedra.

Cromos entrevistó a Diana Crump, la fundadora de esta firma, para conocer más a fondo la propuesta que le trae a los amantes de la moda colombiana y otros detalles de su carrera.

La firma nacional dio detalles de su más reciente colección. Fotografía por: Atelier Crump - C

Cromos: ¿Cómo te llegó la idea de inspirarte en el jardín como espacio de reflexión o introspección?

Diana Crump: Siempre he tenido una fascinación con los jardines, me parecen espacios seguros donde el silencio de las plantas me habla y los colores de las flores genuinamente me maravillan.

En Atelier Crump parte importante del ADN es la conexión con el mundo natural, una relación recíproca donde ese mundo necesita de nosotros para cuidarlo, y nosotros lo necesitamos para encontrar introspección y para entender nuestro propio misterio en este planeta. Creo que hoy más que nunca es fundamental que entremos en profunda conexión con el jardín de este planeta Tierra.

C: ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de la colección?

DC: Mis procesos creativos siempre mezclan investigación y reflexiones personales con la retroalimentación que recibo de mi clientela. Esta colección es una mezcla de anhelos míos, de nuevas formas de vestir y de nueve años de historia que lleva contando Atelier Crump. Tome el proceso creativo de esta colección como una pequeña retrospectiva de mis últimos diez años como diseñadora, recopilando e insistiendo en conceptos que son importantes para la marca.

C: ¿Cuánto tarda la producción de tus colecciones?

DC: La producción de las prendas tarda en general unos dos a tres meses, pero eso es una vez los diseños y prototipos están aprobados. El tiempo total en el que una colección se gesta para salir a la venta son seis meses.

C: ¿Tienes algún look favorito en toda la colección?

DC: Tengo varios looks favoritos. Si tuviera que elegir diría que el smoking negro que abre la pasarela de Bogotá Fashion Week es uno de mis favoritos. Siento que toda mujer debería tener un buen smoking negro en su closet, es una pieza atemporal que carga mucho significado. En mi infancia, cuando yo miraba películas de James Bond, yo no quería vestirme como las espectaculares novias de él, sino como él, en su impecable tuxedo negro.

Otro de mis looks favoritos es un traje completo en algodón y lino color marfil con apliques de flores tejidas en Sibundoy (Putumayo) por Luz Marina Agreda, una artesana muy talentosa con la que trabajo. Me gusta ese contraste entre la sastrería clásica occidental y la artesanía local latina.

C: ¿Crees que tu acercamiento a la sastrería ha cambiado o evolucionado a lo largo de la existencia de la marca?

DC: Sí, mi relación con la sastrería evoluciona constantemente. Es una de las grandes historias de amor que tengo y de la cual aprendo todos los días. Aprendo a usar mejor los materiales, a jugar con hormas y detalles. Cuando empecé me obsesionaba que el fit fuera skinny y los pantalones cortos para ver los tobillos, ahora solo quiero pantalones anchos y muy largos. Las chaquetas oversized son también mi nueva obsesión.

Además: Ana Beliza Mercado comparte sus mejores secretos de estilo

C: ¿Qué opinas de Bogotá Fashion Week como plataforma?

DC: Me parece una gran iniciativa para posicionar a Bogotá como capital de moda latinoamericana. Pienso que en los últimos 10 años ha habido un boom en la industria de la moda en Colombia con muchas propuestas valiosas, de calidad, y que contribuyen a dibujar un nuevo imaginario colectivo de lo que es nuestra identidad contemporánea latina

C: ¿Cómo te gustaría que siguiera creciendo la marca?

DC: Estamos con planes para expandirnos fuera de Colombia, especialmente en Estados Unidos y México. Quisiera que la marca pudiera crecer para impactar la vida de muchas personas, tanto en la forma de vestir y consumir como en la cultura empresarial que propongo.