¿Cómo escoger el collar dependiendo del escote que llevas?

Los accesorios son la mejor manera de rematar todos nuestros looks y darle ese toque elevado y especial, solo que ahora de combinar a veces nos enredamos y no sabemos cuáles escoger. Por ejemplo, cuando se trata de adornar el escote que llevamos con un lindo collar es difícil dar con la elección más acertada. Pero no te preocupes, aquí te damos varios tips para volverte en toda una experta en el tema.

También te puede interesar: ¿Cómo usar el retinol? 9 tips para iniciarse en este ingrediente antiedad

Aquí encuentras más contenidos como este

Escote redondo

Para esta opción es mejor decidirse por un collar que siga ese patrón redondo y que sea más corto que el mismo escote, por ejemplo, una cadera corta con un pequeño dije redondo en el centro. Si quieres acompañarlo de otros accesorios, puedes escoger unos aretes alargados y colgantes, un excelente combo para este outfit.

Tipo de collar para escote en V

El gran plus de este tipo es que alarga la figura y dejan ver más piel de una manera muy sensual, por este motivo es mejor saltarse llevar collar. Si de todas maneras quieres agregarle uno a tu atuendo, selecciona uno que tenga la misma forma del escote, o sea, que caiga en “V”, pero menor al escote. Puedes acompañarlo con unos colgantes y un brazalete ancho.

Tipo de collar para un escote cuadrado

Lo interesante de este es que hace un gran contraste con las curvas naturales del cuerpo, entonces da una apariencia con más ángulos. Para este escote se recomienda llevar collares cuadrados o rectangulares. El largo se puede variar, lo único es que el accesorio no sea más largo que el escote.

Tipo de collar para escote corazón

Cuando se escoge este escote lo que se busca es destacar las curvas del pecho, esto lo puedes reforzar con un collar que lleva la atención hacia el corazón del escote, por ejemplo, una gargantilla o un collar estilo princesa.

Tipo de collar para escote alto

Cuando el escote no deja mucha piel a la vista, lo mejor que se puede hacer es prescindir del accesorio, entonces lo que se recomienda es concentrarse en otros para que se lleven la atención, como aretes llamativos o un brazalete ancho.

Además: Margot Robbie se vuelve la Barbie humana en la nueva portada de Vogue

Tipo de collar para escote halter

Como este escote no deja mucho para ver en la zona del pecho, si se lleva un collar se estaría recargando esta zona, aunque puede que también dependa del corte. Si el halter es lo suficientemente espacioso y profundo puedes escoger un collar colgante y dará un toque especial y sexy.

Tipo de collar para escote strapless

Cuando el top no lleva tirantes y la clavícula y la parte superior queda descubierta, tienes una gran cantidad de opciones de collares para adornar, ya sea una gargantilla, hasta cadenas con dijes pequeños, este escote te da libertad de jugar y elegir el accesorio que más te guste.

Tipo de collar para escote de un hombro

Los escotes asimétricos se destacan por dar un estilo especial al outfit en general, entonces agregarle un collar tal vez sea demasiado o simplemente innecesario, porque además puede que queden atrapados en el pecho, mejor decídete por unos aretes redondos o colgantes.