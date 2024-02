El rojo está de moda: estos son los colores que combinan en tus outfits

Según la revista Vogue, el color protagonista de la temporada Primavera-Verano 2024 es el rojo. Es un tono fuerte, asociado a lo pasional y a la atracción fatal, y muchas veces se roba la atención, incluso en nuestros propios outfits, sobre otros tonos y colores.

Por lo mismo, hay quienes dudan mucho en cómo combinar este tono que también, “a lo largo de la historia, este tono se ha visto vinculado con el poder. Por ejemplo, Carlomagno, ex emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, indicó que el palacio imperial y la catedral donde estaba su trono fueran pintados de rojo”, explica Melisa Vargas en la revista Vogue según el libro de teoría del color de Eva Heller.

¿Qué tipo de rojo debes utilizar?

Existen algunos tonos de rojo más cálidos, y otros más fríos. El rojo que tiende a tonalidades más anaranjadas es ideal para las personas que tienen tono de piel más amarilla, y se asocian al otoño y a la primavera. Por otro lado, los tonos rojizos fríos son ideales para pieles más blancas, y son aquellos que tienden hacia los azules son los rojos cereza y se asocian más al invierno y al verano. Para evitar la monotonía, sigue esta guía cromática para

Rojo y blanco

El blanco es uno de los tonos más fáciles de combinar con este super color. Acentúa el tono rojo y además, te permite jugar con bloques de color, puede tratarse de un detalle o de toda una prenda. Para que sea más especial, puedes también utilizar cartera y zapatos blancos con un outfit rojo.

No podemos evitar incluir en esta guía este outfit de la princesa Diana, también:

Rojo y negro

Por supuesto que ya debes saberlo pero no podemos dejarlo por fuera de la lista. Este es otro clásico que te permite salir rápidamente de apuros si no sabes cómo combinar el rojo, nuestro consejo es que utilices el negro en accesorios y zapatos para empezar a ver cómo te sientes con la combinación. La idea es que no se vuelva una combinación opaca sino llamativa.

Rojo y amarillo

Esta sí es una de las combinaciones atrevidas. Es un juego arriesgado y vanguardista, ideal para quien no tiene miedo de llamar la atención. “El color que más seguridad te cause debe ir en la prenda principal, mientras el secundario en una pieza menos protagonista o los accesorios”, explica la revista Vogue.

Rojo y café

Puedes agregar accesorios en color rojo para contrastar tonos neutros como cafés y habanos. El rojo y el café tienen una buena relación, dan calidez y pueden darle a un outfit casual un poco de elegancia, ideal para días de oficina o días en los que quieres verte bien sin hacer demasiado esfuerzo. Con el uso de accesorios puedes jugar y darle toques interesantes a tu look.

Rojo y rosado

La fusión entre el rojo y el rosado siempre funciona bien, en especial con los rojos que tienden más hacia el naranja. Si lo encuentras en la misma prenda, mejor. Es femenino y transmite disposición al juego y la diversión. Puedes, también, darle personalidad si lo combinas con marrones.

Rojo y morado

Esta combinación poco frecuente y a veces impensada es una de las más vanguardistas y llamativas. Según Vogue, entre la sofisticación y el atrevimiento transmite seguridad y creatividad. Si no sabes cómo combinarlo, puedes accesorizar con un color u otro las prendas que tengas de cualquiera de los dos tonos, hasta que te atrevas a combinar bloques de color completos.

