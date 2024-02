Zendaya revivió uno de los vestidos más icónicos del archivo de Thierry Mugler

Zendaya y Law Roach dejaron boquiabiertos a los asistentes de la gira promocional de Dune 2, por el look que eligieron para la actriz, y como dijo la revista Elle, nos demostraron que “en la moda todo es posible y que siempre existe tiempo y lugar para cualquier look”.

Este diseño acompañó de manera especial esta segunda entrega de la saga Dune, dirigida por Denis Villeneuve, pues se trató de un diseño vintage de Thierry Mugler inspirado en un robot.

Zendaya revivió el clásico Mugler FW95

El traje de Thierry Mugler es una estructura robótica plateada, y fue parte de la colección ready-to-wear Otoño/Inverno 95 de Mugler, presentado en el Paris Fashion Week en marzo de 1995.

Similar a una armadura, articulada y fragmentada, esta pieza lleva detalles cromados y transparentes en los pechos, el abdomen, parte de los brazos y piernas y los glúteos. Tiene grandes hombreras y nos recuerda a lo que, en el pasado, imaginábamos como el futuro. La joven actriz usó zapatos plateados originales del look de archivo y le agregó una gargantilla de diamantes y zafiros de Bulgari, marca de la que ya hemos visto, es embajadora.

En la pasarela original, según el archivo de la revista Elle, “la modelo lo llevó con un casco cromado, con un abrigo morado y debajo llevaba un vestido de seda negra transparente, que se quitó para finalmente revelar el arriesgado traje cromado; es por eso que en la imagen se alcanza a ver que en la mano lleva una prenda colgando”. Aquí, en el minuto 19.40 de este video puedes ver cómo fue el original.

Por su parte, pero Zendaya se lo apropió y cambió el “casco” por el cabello recogido en un wet look y labios nude. Lo cierto es que a su manera, Zendaya nos conquistó, y con seguridad podremos encontrar nuevos looks similares, pues en varias de las presentaciones en la gira de prensa de Dune 2, Zendaya ha utillizado looks futurísticos de acuerdo con la temática de la película, como su último look de Alaïa cn espirales impresas en 3D.

