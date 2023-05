Esteban Cortázar celebra 20 años de carrera en su ciudad natal

Esteban Cortázar está a solo unos cuantos días de cumplir 39 años, algo que resulta curioso teniendo presente que la industria lo ha visto crecer, desde que era un adolescente tuvo la oportunidad de participar en los circuitos de la moda de Miami y Nueva York. Ahora celebra dos décadas de su prolífica carrera y por supuesto tenía que visitar su ciudad natal para botar la casa por la ventana.

Lee también: Karl Lagerfeld: ¿cuáles fueron las últimas palabras del diseñador?

Aquí encuentras más contenidos como este

Así lo hizo el diseñador bogotano en compañía del hotel W Bogotá, donde rodeados de amigo también presentó su reciente colección con Farfetch, el retailer de moda de lujo internacional, y su colaboración con el club de fútbol Paris Saint-Germain. Cromos lo entrevistó para conversar más sobre este festejo y reflexionar sobre su recorrido que ha hecho historia.

Cromos: ¿Para ti qué significa estar de vuelta en Bogotá para festejar los veinte años de tu carrera?

Esteban Cortázar: Yo creo que no había mejor lugar para hacer esta celebración que el lugar en el que nací, en Bogotá, Colombia. Estar acá con la prensa que me ha apoyado a lo largo de estos veinte años, lo lindo es que ellos siempre han estado para mí, desde el puro principio, cuando empecé como adolescente y eso siempre me ha conmovido.

El Hotel W me dio esta oportunidad y me propuso después de que lancé la colección con Farfetch, hice esta celebración en Miami, en Art Bassel del año pasado, tuvieron la idea: ‘¿por qué no llevamos esto a Colombia y lo hacemos en el hotel?’ y dije: ‘¿por qué no?’, me pareció muy buena idea y eso empezó a crecer con esta miniexposición, traje archivos de vestidos emblemáticos míos a lo largo de mi carrera, la colaboración de Farfetch que son reediciones de los vestidos de mi primera colección, esa fue la primera parte de la celebración de los veinte años, la celebración también de Paris Saint Germain, que me siento muy feliz, con mucho honor de que ellos quieran impulsar talento latino y darle esa plataforma al talento latino con tantos ojos que tienen ellos, tienen mucho alcance, para que pueda llegar mucha gente.

Se siente muy bien, a veces hay que parar y oler las rosas que han sembrado y no siempre estar en lo que pasa siguiente, yo vivo mucho en el presente y me encanta ver qué sigue, pero también cuando hay un milestone así de veinte años, que comencé tan chiquito y tengo 38 años y ver todo lo que he hecho hasta ahora y ver todo lo que viene, todo lo que quiero hacer, esto me inspira para lo que viene.

C: Uno de los looks que podemos ver aquí es el que aparece en el disco debut en solitario de Beyoncé, ‘Dangerously in Love’, ¿qué despierta en ti ver estos looks de los inicios de tu carrera?

EC: Me conmuevo y todo, lo lindo es que hay ciertas cosas así que uno no las planea, uno tampoco ve el impacto que van a tener veinte años después, cuando yo veo es ¡wow! Esto es parte de la cultura pop, la iconografía que va a vivir para siempre, pero pasan años para que se vuelva iconografía. Obviamente cuando ese álbum salió todos sabíamos que Beyoncé era una superestrella, ya lo sabíamos desde antes, cuando estaba en Destiny’s Child sabíamos que Beyoncé era una fuerza de la naturaleza, pero ver lo que se ha vuelto esta mujer para tantas personas y que yo pude formar parte de esa historia a los 17 años es increíble.

Yo me acuerdo de la primera vez que me di cuenta, en esa época todavía no había redes, la única manera de ver cosas era en revistas o comprando el CD, yo estaba en el bus del colegio y había alguien que había comprado el disco y ahí fue cuando me di cuenta, yo ya había hecho ese desfile y me acuerdo que me llegó un fax de Tina Knowles, la mamá de Beyoncé, pidiéndome los vestidos, pero yo no sabía si se los iba a poner, si la fotografiaron o no. Entonces para mí es increíble ese momento y me siento muy feliz de celebrarlo.

C: Son diversas las celebridades que has tenido la oportunidad de vista, ¿cuál es esa que sientes que te falta?

EC: Sí, siempre he soñado, nunca he vestido a Jennifer López, es alguien que me gustaría vestir porque obviamente es alguien que me ha inspirado desde chiquito, crecí en Miami, siempre me ha encantado su estilo, ella definitivamente es una persona con la que sueño porque es algo que está ahí desde chiquito y bueno, pasará cuando pasará. Lo lindo de las celebridades conmigo es que siempre ha sido de una manera muy natural, simplemente ha pasado.

Un sueño que cumplí el año pasado estar en el escenario de los Óscar con Sebastián Yatra que se puso el traje para cantar, eso fue un gran honor, porque no solamente he vestido a actrices para los Óscar, pero estar en un escenario de los Óscar siempre fue algo que quería lograr y llegó, no es algo que tuve que perseguir o pensar o manifestar.

Además: Todo lo que se sabe de la colección de Dua Lipa para Versace

C: ¿Cómo crees que ha cambiado tu estética y la forma en que diseñas a lo largo de estos veinte años?

EC: Ha cambiado un montón a lo largo de los veinte años, los lugares en los que yo he vivido siempre me han influenciado un montón, lo lindo es que ahora todas esas experiencias se unen y crean un estilo que tiene mucha más madurez porque yo empecé tan chiquito, de pronto siendo muy libre de cómo me quería expresar, pero no necesariamente teniendo un estilo marcado o creo que esos estilos fueron cambiando.

Los 15 años de París pulieron mi ojo, pulieron mi técnica, mi conocimiento sobre lo que quería hacer, entonces es interesante ver cómo los lugares y la forma en que la vida va cambiando y va influenciando mi estética, creo que siempre hay una parte muy importante latina en mi trabajo, es algo que siempre me encanta, amo de dónde vengo, amo mis raíces y siempre hay algo de eso en mi trabajo y también hay una sofisticación que he aprendido en los años que he estado en Europa.