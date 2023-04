Evaluna deslumbró con vestido que llevaba un particular toque de Índigo

Cuando se habla de moda, miles de famosos alrededor del mundo han dado mucho de qué hablar. Evaluna, esposa de Camilo, no ha sido la excepción y también ha sido la protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales, por su particular forma de vestir.

Camilo Echeverry reveló detalles de su matrimonio con Evaluna Montaner y desmintió que todo fuera color de rosa, como muchos pensarían. Fotografía por: Instagram

En muchas oportunidades, la artista ha sido blanco de críticas porque, para muchos seguidores, no tiene “estilo”. Su fascinación por las piezas icónicas le han permitido ser toda una “estrella” de la moda.

La mamá de Índigo ha conquistado escenarios con todo tipo de vestidos, que han pasado desde los diseños satinados, hasta los colores pasteles, en estilo mini, con corset, trajes elegantes, relajados, cómodos, en tendencia, entre otros.

Vestido de Evaluna es tendencia

En las últimas horas, la hija de Ricardo Montaner volvió a ser el centro de atención por su forma de vestir. Esta vez, apareció en sus historias de Instagram donde tiene 21 millones de seguidores, con un vestido largo, estilo vanguardista, de color negro, de manga corta y con un cordón en la cintura. Como acostumbra, usó unas sandalias del mismo color en plataforma.

Lo que más llamó la atención esta vez no fue precisamente ni el vestido ni sus zapatos, sino justamente un accesorio que usó para complementar su prenda. Del cordón que lleva puesto en su cintura, se descuelgan dos pequeñas manos, que, al parecer, corresponderían a una silueta de las de su hija Índigo y que, aparentemente, habrían sido elaboradas en metal.

Por ahora, se desconoce de qué material fueron plasmadas, lo que sí es cierto es que, para la joven artista, tendrían un significado muy especial, pues puede llevar a la bebita consigo cada vez que lo utilice.

Primera foto de Evaluna que enamoró a Camilo

La relación de Camilo y Evaluna ha generado múltiples comentarios en redes sociales. Desde que la pareja confirmó su romance, las miradas de sus seguidores han estado puestas en ellos.

Recientemente, el intérprete de Vida de rico publicó una fotografía de su esposa, afirmando que con esa imagen se enamoró de ella. “Con esta foto fue que me enamoré de la pulga”, escribió.

En la instantánea se observa a Evaluna muy sonriente frente a la cámara, mientras sostenía un walkie-talkie en una de sus manos, en medio de un set de grabación, cuando grababan el tema Su Luz, de Ricardo Montaner.

¿Cuántos años tiene Índigo, hija de Camilo y Evaluna?

El 6 de abril, Camilo y Evaluna celebraron el primer año de su primogénita. A través de sus redes sociales, le dedicaron unas emotivas palabras. “Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, escribió el colombiano.

La pareja publicó un video donde recopiló varios momentos que han vivido junto a la niña durante este tiempo.