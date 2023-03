Kylie Minogue muestra cómo llevar el ‘vestidito negro’ a los cincuenta

Las últimas semanas han estado movidas para Kylie Minogue, dado que a finales de febrero se encargó de protagonizar el concierto de apertura en Sydney WorldPride, un espacio dedicado a 20 mil fans, “fue increíble” contó a Vogue. “Mi primer concierto para el Pride fue en Sídney en 1994 y he hecho muchos desde entonces, ¡entonces tenemos toda una historia! Pude guardar el secreto y sorprender a todos, con mi hermana acompañándome en el escenario para cantar ‘All the Lovers’, el público absolutamente lo amó y nos divertimos mucho compartiendo ese momento”.

Ahora, la súperestrella pop hizo otra aparición pública y nada más y nada menos que para el cierre de la Semana de la Moda de París, específicamente en el show de Miu Miu con la colección Otoño – Invierno 2023/2024, y lo mejor que todo es que documentó toda la experiencia con la llamada ‘biblia de la moda’.

La importancia de París para la cantante

Naturalmente, viajar desde su natal Australia hasta Francia es toda una travesía, pero sabemos que para la artista perderse de la Fashion Week de la capital mundial de la moda no está en algo que se pueda discutir, “He estado atendiendo varios shows de la Paris Fashion Week desde hace muchos años y siempre es emocionante e inspirador”, dice Minogue a la revista. “Conozco un número de personas en la industria y es genial ver su trabajo duro y pasión presentada al mundo”.

Kylie Minogue se considera una verdadera fanática de la obra de Miuccia Prada, directora creativa de la marca que lleva el apellido de su familia y de la firma hermana, Miu Miu, entonces poder asistir al más reciente desfile tiene un gran significado.

Su amor por Prada y lo que más le gustó de la colección

“Recuerdo el lanzamiento de Miu Miu en los noventa y en todo este tiempo ha mantenido ese estilo particular y energía”, expresa la intérprete de ‘Love at First Sight’. “Aprecio cómo Miu Miu usualmente puede sugerir diseños y estilos que, tal vez, no sean tu ‘norma’, pero que puede inspirarte a usar y sentir algo diferente”, haciendo referencia a la más reciente colección, en la que se vieron estrellas, como Emma Corrin, Mia Goth, Zaya Wade, desfilar por la pasarela.

A Minogue le encantaron los looks con siluetas modernas, especialmente la ropa para exteriores, “Me encantaron las chaquetas cuadradas combinadas con los vestidos súper livianos. Estaba esta chaqueta hermosa de pana café, ¡que pareciera que pudiera viajar felizmente conmigo!”, comentó.

La cantante también mostró interés por las elecciones de belleza en esta colección, por ejemplo, el pelo despeinado por el viento: “Tengo que mencionar el pelo hecho por Guido Palau, escuché que globos fueron involucrados para lograr la estática”, dijo en la misma entrevista. “Le dio a los looks una vibra de ‘carrera de última hora en las tiendas’, ‘la chica más popular del colegio’ o ‘directo del trabajo a una noche de salida’”.

The little black dress por Miu Miu

En cuanto al outfit que Kylie Minogue escogió para el evento, ella prefiero algo atemporal con el perfecto toque de elegancia, algo muy parisino para ella, “Escogí un vestido de terciopelo negro de tiritas y detalles en botones. También escogí una chaqueta suave en silueta A del mismo terciopelo, con la adición de un hermoso collar de encaje. Se sintió fácil de llevar y fue una silueta refrescante para mí”. Además tenía un plus, ya que el vestido corto negro tenía bolsillos, “Siempre, siempre estoy feliz con un vestido con bolsillos. También el abrigo tenía un lindo movimiento y suavidad”, agregó la estrella.

Para terminar la jornada, Minogue tuvo una cena íntima con Miuccia Prada en el restaurante Gigi, que tiene una atónita vista a la Torre Eiffel. “Fue la primera vez conociéndola y pude contarle que, como una fan de hace mucho tiempo, lo mucho que la admiro”, confesó.

El nuevo álbum de Kylie Minogue

Luego de su aventura parisina, Kylie dice que regresará al estudio para terminar de crear más canciones que nos lleven de vuelta a la disco, “Estoy en medio de terminar mi álbum y me moveré al lado visual de la campaña pronto. Es muy emocionante estar al borde de una nueva era y no puedo esperar a compartirla con todo el mundo”.