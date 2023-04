Hombres: zapatos para llevar en clima cálido

Para los meses más calurosos del año, o si vives en una ciudad donde generalmente las temperaturas se mantienen altas, identificar cuál es el código de vestuario indicado puede ser algo no tan sencillo identificar, pero no desesperes, escoger las mejores opciones en estilo no es tan difícil cómo parece, especialmente cuando hablamos de zapatos, el accesorio que remata cada una de nuestras pintas.

Vale tener presente que cuando hace más calor, como otras partes del cuerpo, los pies transpiran más y pueden hincharse, entonces es clave no abrigarlos demasiado, dejando que el zapato se apriete y adquiera un olor no tan agradable, entonces es importante saber cómo adaptarse a este tipo de climas. A continuación, te compartimos cinco básicos de zapatos que todos los hombres deben tener en su armario.

Sandalias

Antes de probarte este calzado debes recordar que es muy importante tener previamente los pies acicalados, si no es así mejor ahórrate esta opción, nada de uñas mal arreglados, talones resecos, o plantas con callosidades que nadie apreciará. Si este no es tu caso, esta es la opción idónea, puedes encontrar unas con tiras de cuero para un efecto más sofisticado, con bandas de velcro también están muy de moda, o en su versión más sencilla, las chanclas de dedo, las mejores para la playa o la piscina.

Alpargatas

Este es un calzado perfecto para cuando no deseas usar sandalias. Fotografía por: Pexels

También conocidas como espadrilles, este calzado con suela de esparto es una de las opciones más populares para el clima cálido. Vienen en su versión más sencilla con dos piezas de lona, pero también hay modelos un poco más formales. Solo debes tener presente que no les dé el agua, o el esparto se puede hinchar y deformar.

Tenis

El básico que jamás puede faltar, en estos momentos están muy de moda los que son en corte retro, aquí una alternativa perfecta es Reebok, para esta temporada, Primavera – Verano 2023, trae los Classic Leather en un tono gris tiza, con estilo minimalista y versátil, son fáciles de combinar en vacaciones o cualquier clima caliente.

Náuticos

Estos zapatos tienen una historia de casi un siglo y siguen reinventándose. Hay versiones más clásicas en cuero, hay otras con tejido en dénim u otras vienen más deportivas, aquí lo principal es su suela estirada y antideslizante, lo que hace este calzado perfecto para la navegación y para esta temporada vienen con gran fuerza.

Mocasines

Esta es una de las grandes tendencias del año, tanto así que pueden reemplazar a los tenis. Para las temperaturas más cálidas, este tipo de calzado es perfecto cuando se trata de un evento más formal, pero si te sientes con más estilo, también los puedes llevar informalmente. Deja de lado los zapatos de cordón u hebilla, estos solo se ajustan más al pie y no lo dejan respirar bien. Puedes llevar los mocasines en un estilo acharolado, mate o de gamuza.