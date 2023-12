Selena Gomez muestra cuáles son los zapatos perfectos para usar en Navidad

Selena Gomez está pasando por un momento interesante en su vida, no solamente se acaba de anunciar que se encuentra nominada en la próxima entrega de los Golden Globes, exactamente en la categoría Mejor Actriz de Televisión en una Serie Musical o Comedia gracias a su rol en ‘Only Murders in the Building’. Asimismo, recientemente se confirmó su noviazgo con el productor musical Benny Blanco, con quien llevaría un poco más de seis meses. Y bueno, también vale la pena mencionar lo exitosa que continúa siendo su marca de maquillaje, Rare Beauty, que está por lanzar productos para el cuerpo y fragancias.

Pero otro motivo por el que destacamos hoy a la estadounidense es por su estilo, porque acaba de mostrar un tipo de calzado que es perfecto para estas navidades, confirmando que hay maneras de estar cómodas sin tener que renunciar al estilo, además de que es muy fácil de combinar, pues ella solo recurrió a dos colores en general para su outfit, gris y negro.

Resulta que hace poco Selena Gomez fue captada por los paparazzi llegando a su hotel en Nueva York, en ese momento ella llevaba un conjunto hecho en tweed con motivos de espigas, iba conformado por una chaqueta corta y una minifalda, por debajo llevaba un buzo negro de cuello alto.

Para rematar este look, la cantante y actriz escogió un abrigo grande en negro con solapa y hombros fuertes, medias veladas en negro también, pero aquí lo que queremos resaltarla es por los mary-janes de tacón que escogió.

¿Cómo combinar los zapatos mary jane?

Estos zapatos escogidos por Gomez vienen en efecto charol, lo que los hace perfectos para esta temporada de festividades por su brillo, agregan elegancia a cualquier pinta de una manera muy sutil.

Algo que es muy atractivo en los mary janes es que son muy versátiles, pueden ir con un vestido clásico o con unos pantalones de traje, pero también con algo más informal como unos jeans y tu saco de lana favorito. ¿Necesitas saber más para correr a comprarte un par?